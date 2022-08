Wasser, Landschaft, Kulinarik: Unterwegs auf dem Main-Radweg

Rad-Tour grob vorplanen

Wer den Main-Radweg allerdings ganz abfahren will, der sollte seine Tour zumindest grob vorplanen. Auf der Internet-Seite mainradweg.com gibt es Vorschläge für Etappen – die erste zum Beispiel von Bischofsgrün bis in die Bierstadt Kulmbach, mit knapp 40 Kilometern. Orientieren können sich die Radler an den Schildern: ein grünes und ein blaues Quadrat mit der Aufschrift "Main-Radweg" und dem Fluss, der sich durchschlängelt.

Einkehren und Übernachten: Angebote extra für Radler

An der gesamten Strecke des Main-Radwegs liegen viele Einkehrmöglichkeiten – vom typischen fränkischen Bierkeller über die Hecken-Wirtschaft, das urige Dorfwirtshaus bis hin zum Sterne-Restaurant. "Das Schöne am Main-Radweg ist, dass die Radler durch die fränkische kulinarische Landschaft fahren. Erst dominiert das Bier, später dann der Wein. Typisch für das Fichtelgebirge sind deftige Gerichte wie Schäufele und Wild, aber auch Vegetarier finden etwas auf der Karte", so Ferdinand Reb.

Übernachten können Radler zum Teil in speziellen Fahrrad-Hotels – die eine eigene Fahrrad-Garage oder eine Ladestation für E-Bikes haben. Aber auch andere Hotels oder Pensionen stellen sich auf Fahrradfahrer als Gäste ein – bieten beispielsweise ein extra Fahrrad-Frühstück zur Stärkung an. Und wer sich einen Platten fährt, findet immer wieder Fahrrad-Werkstätten oder Automaten, aus denen man sich einen Fahrrad-Schlauch ziehen kann.

Radfahrer-Tipp: Unterkünfte spontan buchen

Die Unterkünfte kann man spontan von unterwegs per Telefon buchen. Dazu rät auch Fahrradfahrer Dieter Lisczyk aus Oberfranken. Er ist den Main-Radweg schon mehrmals gefahren, zusammen mit seiner Frau. "Sie wissen nicht, wie das Wetter ist und wie weit Sie kommen. Vielleicht planen Sie 80 Kilometer, aber kommen nicht so weit. Wir haben sogar einmal 130 Kilometer an einem Tag geschafft", so Lisczyk. "Das Problem sind da nicht die Beine, sondern der Hintern", sagt der erfahre Radler mit einem Schmunzeln.

Volkacher Mainschleife als Highlight auf dem Radweg

Ein Highlight des Main-Radwegs ist die Volkacher Mainschleife, ein Landschafts-Schutzgebiet und Geotop im Landkreis Kitzingen. In Astheim teilt sich der Main auf in den sogenannten Alt-Main, der sich wie eine Schleife durch die Weinberge schlängelt – und in den geraden Main-Kanal. Bei Gerlachshausen fließen die beiden Teile wieder zusammen.

Unberührte Natur und Wassersport am Alt-Main

"Die Radler erleben da ein Stück unberührte Natur. Der Fluss ist an vielen Stellen richtig eingewachsen und hat kleine Seitenbuchten, wo man baden kann. Viele Wassersportler nutzen den Alt-Main zum Beispiel zum Standup-Paddeln oder Kanu fahren", so der Volkacher Tourismus-Chef Marco Maiberger zu BR24.

Wein-Insel komplett voll mit Reben

Zwischen den beiden Main-Armen liegt die Wein-Insel, mit den bekannten Wein-Orten Nordheim und Sommerach. "Nordheim ist flächenmäßig die größte Weinbau-Gemeinde in ganz Franken – mit gut 400 Hektar Rebfläche. Mit Sommerach eingeschlossen ist die Insel komplett mit Reben bestockt. Das ist einzigartig entlang des Main-Radwegs", so Maiberger.

Sein Tipp für die Radler: An sonnigen Tagen die Sonnencreme nicht vergessen. Gerade direkt in den Weinbergen ist es oft sonnig, warm und es gibt kaum schattige Bäume.

Weitere Tipps: Schoppen trinken und Mainfähre fahren

Weitere Tipps für die Mainschleife: in einer der vielen Vinotheken oder Hecken-Wirtschaften einen Schoppen Silvaner, Riesling und Co. probieren. Außerdem sollten die Radler mal mit der Mainfähre zwischen Nordheim und Escherndorf fahren. Viele Einheimisch nutzen die Fähren, um auf dem Weg zur Arbeit ein paar Kilometer zu sparen. Für Touristen sind sie eine echte Attraktion.

Fähre in Nordheim ist "einzigartig"

"Die Fähre hier in Nordheim ist eine sogenannte Gierseil-Fähre und einzigartig in Unterfranken. Die Fähre hängt an einem Seil und nutzt die Strömung, um zur anderen Seite zu gelangen. Das Seil und ein Wagen unter Wasser verhindern das Abtreiben", erklärte Fährmann Andreas Helbig. Die Fähre hat nur einen Behelfsmotor. Gerade erst sind die Mainfähren in die Liste des immateriellen Kulturerbes in Bayern aufgenommen worden.