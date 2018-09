Wasser in Bischofsgrün muss abgekocht werden

In Bischofsgrün muss das Trinkwasser bis auf Weiteres abgekocht werden. Bei einer Routineuntersuchung am Montag wurde im Trinkwasser ein coliformer Keim festgestellt. Die Ursache hierfür ist unklar, so der Bischofsgrüner Bürgermeister Stephan Unglaub (SPD) zum Bayerischen Rundfunk. Die Gemeinde hat bereits begonnen das Trinkwasser zu chloren, um somit das Leitungssystem zu reinigen.

Chlor unbedenklich für Gesundheit

Die eingesetzte Chlorkonzentration ist gesundheitlich unbedenklich, so das Gesundheitsamt. Lediglich für Aquarien ist das mit Chlor desinfizierte Wasser nicht geeignet. Am Freitag wird das Trinkwasser erneut überprüft, so Bürgermeister Stephan Unglaub weiter.