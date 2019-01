Wasser in Altertheim belastet, Hochbehälter nahe Würzburg sauber

Dem Gesundheitsamt zufolge wurden im Leitungswasser von Oberaltertheim, einem Ortsteil von Altertheim, sowie im Leitungswasser des Aussiedlerhofs Niederhofen Enterokokken festgestellt. Die Bewohner wurden über Handzettel informiert. Zeitgleich wurde die Chlorung Leitungswassers in den Hochbehältern Kühruh, Neubrunn, Höchberg und Kist aufgehoben. Der Hochbehälter Zellingen wird gemäß Anordnung des Gesundheitsamtes Main-Spessart weiterhin gechlort. In den Gemeinden, die an das unmittelbar nachgeordnete Versorgungssystem angeschlossen sind, wird daher unter Umständen auch weiterhin noch ein Restchlorgehalt wahrnehmbar sein. Seit September 2018 wurde das Leitungswasser im Westen von Würzburg gechlort. Auch hier wurden Enterokokken gefunden.