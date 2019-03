Wasser im Tank: Starkregen sorgt für kaputte Autos

Bei einer Baywa-Tankstelle in Deggendorf war am Sonntagmittag durch ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Einfüllrohr bei Starkregen eine große Menge Wasser in einen Dieseltank eingedrungen. Alle Autofahrer, die anschließend dieses Wasser-Diesel-Gemisch getankt hatten, blieben dann mit ihren Fahrzeugen liegen. Das bestätigte eine Baywa-Sprecherin dem BR-Studio Niederbayern am Dienstag.

Diesel-Tank musste leer gepumpt werden

Noch am Sonntag sei ein Baywa-Team vor Ort gewesen und habe die betroffene Tankstelle gesperrt sowie den Diesel-Tank leer gepumpt und gereinigt. Ebenso wurde das gesamte System der Tankstelle auf Dichtigkeit überprüft. Gegen 23 Uhr konnte eine Fachfirma die Tankstelle wieder freigeben. Baywa erklärt außerdem, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handelt.

Für entstandene Schäden kommt Baywa auf

Die geschädigten Diesel-Tankenden müssen jetzt auch keine Angst haben, auf ihrem Schaden sitzen zu bleiben: Die Baywa werde für alle entstandenen Schäden aufkommen, versichert die Sprecherin. Alle betroffenen Kunden können sich telefonisch an das Servicecenter der Baywa wenden, damit ihnen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Bisher haben sich zwölf Kunden gemeldet.

Betrüger haben keine Chance

Wer jetzt versuchen will, seinen alten Diesel auf Kosten der Baywa reparieren zu lassen, sollte sich das aber lieber nochmal genau überlegen: Die Tankstelle in Deggendorf ist laut Sigl videoüberwacht – alle Fahrzeuge, die im betroffenen Zeitraum betankt wurden, sind also dokumentiert. Außerdem können Werkstätten können leicht feststellen, ob ein Schaden tatsächlich durch Wasser im Kraftstoff entstanden ist, oder ob der Schaden möglicherweise ganz andere Ursachen hat.