Wasser im Sonnensee abgelassen: 10.000 Fische tot

Das Wasser im Sonnensee in Flachslanden im Landkreis Ansbach ist abgelassen worden - mit fatalen Folgen: Nun liegen Tausende tote Fische und Muscheln im See. Die Polizei in Ansbach schätzt ihre Zahl auf mehr als 10.000.

Laut Polizei war das Wasser vor zwei Wochen abgelassen worden: Wer dafür verantwortlich ist und ob dies versehentlich oder absichtlich getan wurde, ist aktuell unklar und muss noch ermittelt werden. Auch wer die Fischkadaver beseitigen muss, ist ungeklärt.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Weil die Fische wohl schon seit einiger Zeit auf dem Trockenen liegen, stinkt es am See, an den ein Campingplatz grenzt. Ein Spaziergänger hatte den Geruch bemerkt, die toten Tiere entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. Bei diesem Vorfall handele es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, teilte die Polizei mit.