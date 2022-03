Wasser im Richard-Wagner-Museum: Historische Bücher durchnässt

Schock für das Richard-Wagner-Museum in Bayreuth: In einem Lagerraum für historische Bücher ist es heute zu einem folgenreichen Wasserschaden gekommen. Zahlreiche wertvolle Objekte wurden dabei beschädigt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Wasser stand fünf Zentimeter hoch

Das Wasser in dem betroffenen Kellerraum habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte um kurz nach 15 Uhr etwa etwa fünf Zentimeter hoch gestanden, so der Sprecher der Bayreuther Feuerwehr, Lucas Lauterbach. Weitere Kräfte seien nachverständigt worden, um das Wasser schnell abpumpen und den Raum räumen zu können. In Absprache mit dem Fachpersonal habe man die Bücher anschließend zum Trocknen ausgelegt. Der Einsatz, an dem insgesamt 50 Kräfte beteiligt sind, dauerte am Abend noch an.

"Sehr wertvolle Bibliothek" des Richard-Wagner-Museums betroffen

Laut Museumsarchivdirektor Sven Friedrich war in dem Raum eine "sehr wertvolle Bibliothek" eingelagert. Die Höhe des Schadens lasse sich noch nicht beziffern. Da die Bücher unterschiedlich stark beschädigt worden seien, müsse man jedes Buch einzeln begutachten und den Restaurierungsaufwand berechnen, so Friedrich. Zum Glück habe der Hausmeister das Wasser rechtzeitig entdeckt. "Sonst wäre das Wasser das ganze Wochenende gelaufen. Dann hätten wir wahrscheinlich einen Totalschaden."

Vorfall möglicherweise auf Gärtnerarbeiten zurückzuführen

Wie genau es zu dem Wasserschaden kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Laut Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) gibt es die Vermutung, dass der Vorfall im Zusammenhang mit Gartenarbeiten auf dem Gelände des Museums steht. Womöglich sei ein Rücklaufventil nicht ganz geschlossen gewesen.