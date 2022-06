Wasser im Rampenlicht: Unesco-Weltkulturerbetag in Augsburg

Sie fallen ins Auge: die drei Augsburger Prachtbrunnen auf der Maximilianstraße. Sie stehen für die drei Stände der Reichsstadt Augsburg, für die Handwerker, Kaufleute und Stadtherren. Es sind aber nicht nur die Renaissance-Brunnen, die das Augsburger Wassersystem so außergewöhnlich machen.

Historische Kraftwerke und Sportanlagen

Die diversen historischen Kraftwerke aus der Zeit der Industrialisierung, die Lechkanäle in der Stadt und die historischen Wasserwerke zeigen, welche Bedeutung das Wasser für alle Lebensbereiche einer Stadt wie Augsburg hat. Selbst für den Sport: Denn auch die historische Kanuslalom-Strecke – für die Olympischen Spiele 1972 erbaut und heuer Austragungsort der Kanu-Weltmeisterschaft – gehört zum Augsburger Unesco-Weltkulturerbe.

Standortvorteil und Mahnung zu Nachhaltigkeit

Der Welterbetitel ist nicht nur Standortvorteil für Augsburg, sagt Kulturreferent Jürgen Enninger. Die Auszeichnung mahne auch zur Verantwortung, erklärt Enninger. Als Beispiel nannte er die Kanu-WM in ein paar Wochen. Dort werde etwa ein CO2-Rechner zum Einsatz kommen: "So wird das Thema Nachhaltigkeit zu einer fortlaufenden Forderung, die sich aus dem Welterbe ergibt", erklärt der Kulturreferent. Es sei aber auch einfach sehr schön, eine Fahrradtour oder einen Spaziergang entlang des Augsburger Welterbes zu unternehmen - und zwischendurch ein Glas Wasser zu trinken, so Enninger.

Vom Klärwerk bis zur Kahnfahrt

Der Welterbe-Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto "50 Jahre Welterbekonvention: Erbe erhalten – Zukunft gestalten". Bei der Eröffnungsveranstaltung in Wismar ist auch ein Team der Stadt Augsburg dabei. Zuhause zeigen zahlreiche Veranstaltungen – vor Ort und im Internet – das historische und immer noch aktuelle Wassersystem der Fuggerstadt. Die Palette reicht von der Führung durchs Klärwerk über einen poetisch-musikalischen Spaziergang durch das Historische Wasserwerk am Hochablass bis hin zur Augsburger Kahnfahrt auf dem Stadtgraben.

Riesen-Seifenblasen und virtuelles Kennenlernen

Und auch direkt am Infozentrum am Rathausplatz gibt es ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten, sich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen, sagt Antonia Hager. Sie ist die Weltkulturerbe-Beauftragte der Stadt Augsburg: "Riesen-Seifenblasen machen, das kommt sehr gut an, nicht nur bei den Kindern, das gefällt auch den Erwachsenen. Die Kinder können Knet-Seife selbst herstellen, um auch nochmal das Thema Wasser mit Händewaschen zu beleuchten", kündigt Hager an. Im Infozentrum selbst können die Besucher die Welterbestätten Augsburgs näher kennen lernen - auch virtuell.