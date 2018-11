Wasser für Schweinfurter Umland aus neuer 26-Kilometer-Leitung

Wie Thomas Kästner, der Geschäftsführer der Schweinfurter Stadtwerke, bei einem Pressegespräch am Montag mitteilte, soll die Wasserleitung durch das Maintal bis Theres und dann nach Wohnau führen. Dafür wollen die Stadtwerke Schweinfurt laut Kästner einen "zweistelligen Millionenbetrag" investieren. Genauer kann Kästner die voraussichtlichen Kosten nicht beziffern, da das Projekt noch nicht ausgeschrieben ist. Die Leitung soll jährlich mehr als eine Million Kubikmeter Wasser an die drei Partner transporieren können. Die Wassermenge entspricht der Füllung von etwa 500 rund hundert Meter langen Tankschiffen.