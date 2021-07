Wasser-Abkochgebot in Teilen Mittelfrankens bis nächste Woche

Durch die starken Unwetter und Überschwemmungen ist das Wasser in Teilen Mittelfrankens verunreinigt. Weil Fäkalkeime im Wasser nachgewiesen wurden, muss derzeit das Trinkwasser mit Chlor desinfiziert werden. So muss das Wasser in den betroffenen Gebieten noch über das Wochenende hinaus abgekocht werden.

Betroffen sind Haushalte in den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen, Ansbach und Roth, die ihr Trinkwasser von der Reckenberg-Gruppe oder von den Zweckverbänden der Gnotzheimer oder Pfofelder Gruppe beziehen, sagte ein Sprecher des Wasserversorgers dem Bayerischen Rundfunk.

Dritter Brunnen vom Netz genommen

Mittlerweile wurde nach Angaben des Wasserversorgers, der Reckenberg-Gruppe, noch ein dritter Brunnen vom Netz genommen. Ob noch weitere betroffen sind, müssten Messungen zeigen. Auf diese Ergebnisse werde noch gewartet. Entwarnung wird von den zuständigen Gesundheitsämtern gegeben.

Keine Sorge vor Trinkwasserknappheit

Durch die starken Unwetter und Niederschläge der vergangenen Tage sei der Boden so gesättigt, dass die Filterwirkung der Bodenschichten nicht mehr gegeben sei. "Das hatten wir so noch nicht", sagte ein Sprecher der Reckenberg-Gruppe. Sorge, dass das Trinkwasser knapp werden könnte, bestehe nicht. Das Wassernetz ist Teil eines Ausgleichs- und Verbundsystems, über das Wasser aus anderen Brunnen bezogen werden kann.

Abkochen gegen Darmbakterien

Betroffen sind rund 150.000 Menschen in West-Mittelfranken. Sie werden gebeten auch weiterhin ihr Trinkwasser abzukochen, denn die nachgewiesenen erhöhten E. coli-Bakterien sind Darmbakterien, die Durchfall und Übelkeit verursachen können.