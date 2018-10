Wasser abkochen in Brebersdorf, Kaisten und Rütschenhausen!

Bei einer Routineuntersuchung des Trinkwassers des "Wasserbeschaffungsverbandes Kaistener Gruppe" sei am Samstag laut Landratsamt Schweinfurt im Ortsnetz von Rütschenhausen und Brebersdorf eine Verunreinigung festgestellt worden. Der gemeinsame Hochbehälter und die drei Ortswasserleitungen werden seitdem mit Chlor versetzt.

Lautsprecherdurchsagen in den betroffenen Orten

Die betroffenen Bürger wurden am Samstag mit Handzetteln und über Lautsprecher über die Abkochanordnung und die Chlorierung informiert. Für heute wurden Kontrolluntersuchungen des Trinkwassers im Bereich der "Kaistener Gruppe" an verschiedenen Stellen vereinbart, um die Ursache der Verunreinigung zu ermitteln. Mit den Ergebnissen der Untersuchung ist voraussichtlich am 4. Oktober zu rechnen. Bis dahin, beziehungsweise bis die Ursache für die Verunreinigung gefunden ist, gilt die Abkochanordnung und Chlorierung des Hochbehälters weiterhin.