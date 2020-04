Was zwitschert da? Landshuter Vogelexperte hilft per WhatsApp

Wer wissen möchte, was da vom Hausdach zwitschert oder zu welchem Vogel das Gezeter im Garten gehört, kann ab sofort den "Vogelphilipp" fragen. Der Bund Naturschutz (BN) startet seinen Vogelgezwitscher-Auskunftsservice per WhatsApp.

"Vogelphilipp" ist Ornithologe aus Landshut

Der "Vogelphilipp" kenne wie kein Zweiter den Gesang der heimischen Vögel. Das sagt der BN über den Biologen und Ornithologen Philipp Herrmann aus Landshut. Ab sofort hilft der "Vogelphilipp" wieder bei Fragen rund um das Gezwitscher.

Und so geht es: Im Garten oder bei einem Spaziergang das Zwitschern per Sprachnachricht bei WhatsApp an folgende Nummer schicken: +49 160 4424450. Vorher muss man die Nummer des "Vogelphilipp" aber einspeichern, sonst erscheint sie nicht im WhatsApp-Adressbuch.

Name und Infos über die Vögel

Jede Sprachnachricht mit Gezwitscher wird angehört, heißt es. Der Experte meldet sich dann mit der Auflösung zurück. Außerdem gibt es oft noch zusätzliche Informationen über die jeweilige Vogelart. "Mit der Aktion möchte der Bund Naturschutz bei den Leuten die Begeisterung für unsere Natur wecken", betont der Verband.

Über 10.000 Anfragen an den "Vogelphilipp"

Den Dienst bietet Philipp Herrmann mittlerweile in der fünften Saison an. "Erst gab es das Angebot nur rund um Landshut, dann darüber hinaus und seit vergangenem Jahr in ganz Bayern", sagt er. Mittlerweile habe er schon über 10.000 Anfragen beantwortet.