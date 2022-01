Nachgefragt: Was wurde aus der Landesgartenschau Ingolstadt?

Nach dem Ende der Landesgartenschau in Ingolstadt soll das Gelände in ein Naherholungsgebiet umgewandelt werden. Der neue Pius-Park könnte eine Bereicherung für das Viertel werden.

Ausgerechnet zwischen einem Einkaufszentrum, großflächigen Gewerbegebieten vor den Audiwerkhallen und Zubringerstraßen liegt das Gartenschaugelände. Ja! Ausgerechnet hier! Denn der Norden Ingolstadts hatte eine grüne Belebung dringend nötig. Nun kommt sie – ab dem Frühjahr offen zugänglich für alle.

Neue Entdeckungsrunde im Frühjahr

Bis zu ihrem Ende im am 3. Oktober 2021 zählte die Landesgartenschau trotz der Pandemie über 380.000 Besucher. Dennoch ist Jutta Materna vom Freundeskreis der Landesgartenschau davon überzeugt, dass viele Bewohner des Piusviertels das Geschenk vor ihrer Haustüre noch gar nicht richtig wahrgenommen haben.

"Viele Menschen im Piusviertel werden sich wohl keine Eintrittskarte gekauft haben und nur so mal über den Zaun geschaut haben. Sie werden den neuen Park erst im Frühjahr für sich entdecken." Jutta Materna vom Freundeskreis der Landesgartenschau

Mehr Lebensqualität für alle Bewohner

Dabei profitieren gerade die Bewohner des Piusviertels und die Menschen in Friedrichshofen von dem neuen Park. Er erstreckt sich über 23 Hektar. Das entspricht 23 großen Fußballfeldern, die die Wohn- und Lebensqualität erhöhen für Familien, Senioren, Behinderte und Pärchen.

Jeder kann hier seinen Lieblingsort finden: den Landschaftssee, die Parkterrasse mit ihren ungezählten Sitz- und Liegeflächen oder der Wasserspielplatz, der mit Seilgängen, Netzbrücken, Trampolinen, Düsen und Wasserkanonen die Freude an der Bewegung weckt. Diese Erbstücke der Landesgartenschau finden sich in einer interaktiven Übersicht unter ingolstadt2020.de/dauerparkanlage.

Kürzere Wege durch autofreien Piussteg

Ein dauerhafter Gewinn ist der autofreie Piussteg. Diese Fußgänger- und Radbrücke verbindet den Landschaftspark über eine viel befahrene Straße hinweg mit dem östlichen Piusviertel. Als Teil des Ingolstädter Radschnellwegnetzes verbessert der Steg die städtische Infrastruktur.

Den höchsten Punkt der Dauerparkanlage markiert der Spielhügel im Norden. Er besteht aus zwei Hügeln, über die sich ein Fußgängersteg spannt. Unter dem Steg lässt sich mit und ohne Handicap ausgelassen toben. Dafür sorgen unter anderem ein mit Rollstuhl befahrbares Trampolin, Seile zum Hangeln, ein Spielbereich mit federndem Bodenbelag.

Gärten der Partnerstädte bleiben

Auch die Gärten der sechs Partnerstädte bleiben. Sie erinnern dauerhaft an die serbische Stadt Kragujevac, Russlands Hauptstadt Moskau, das schottische Kirkcaldy, das chinesische Foshan, das polnische Opole und das slowenische Murska Sobota. Auch der Nachhaltigkeitsparcours behält seinen Platz im Piuspark und informiert an elf Stationen über die Themen Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie.

Freundeskreis organisiert Bürgergärten

Neu entstehen die so genannten Krautgärten. Sie sind ein Projekt des Freundeskreises der Landesgartenschau. Dafür will der Verein am südlichen Ende des LGS-Geländes Gärten pachten und einzelne Parzellen an einzelne Bürger weitergeben. Interessenten gibt es genug, weiß die Vorsitzende des Freundeskreises, Jutta Materna: "Das haben sich ja viele Bürger gewünscht. Hier im Piuspark kann künftig auch Umweltbildung gelebt werden", betont die politisch engagierte Lehrerin. Für das Projekt der Krautgärten kommen aus Berlin ein paar tausend Euro Zuschuss.

Pavillon für die Imker

Freuen können sich auch die Imker: Der Pavillon und der offene Unterstand des Umweltministeriums werden dem Imkerverein Ingolstadt im Erbbaurecht überlassen. Dort wollen die Bienenfreund Kurse geben und Vorträge halten.

Um den Piuspark ins rechte Licht zu setzen, hat der Freundeskreis mehrere Arbeitsgruppen gebildet: Der Arbeitskreis (AK) Gärtnern und Umweltbildung plant einen Frühjahrsputz und im Mai eine Aktion "Was blüht denn da? ". Der AK Spiel und Sport will im Sommer ein Familien- und Sportfest organisieren. Der AK Kunst und Kultur trifft seine Auswahl erst noch: Angedacht sind Serenaden mit klassischer Musik, Sterne beobachten mit der Sternwarte, Kulturabende oder ein Fotowettbewerb.