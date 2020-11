Was Wirte und Händler zur Verlängerung des Lockdown-Light sagen

To-Go keine General-Lösung

Gregor Lemke rechnet auch nicht damit, dass er vor Mitte Januar aufsperren kann. To-Go hätten in München viele Wirtschaften gar nicht erst angeboten: Touristen sind keine da, wer kann, arbeitet im Homeoffice. Über Weihnachten für ein paar Tage aufzusperren, wie es von manchen angedacht wurde, hält Lemke für nicht durchführbar in der Gastronomie. Er brauche allein vier bis fünf Tage, um die Wirtschaft "hochzufahren", sagt der Gastronom. Zudem sei unkalkulierbar , ob dann überhaupt Gäste kämen und was er dann mit vollen Kühlkammern machen könnte.

Weihnachtsshopping light

Die Innenstädte nicht nur in München sind weiterhin leer, berichtet der Handelsverband Bayern. Der Interessensverband der Einzelhändler spricht von Umsatzeinbußen bis zu 40% durch den Lockdown -Light. Viele bangen um das Weihnachtsgeschäft. Die Buchbranche lebt davon, dass ab Mitte November bis zum 24.12. ein Großteil des Jahresumsatz gemacht wird. Wolfgang Puff, Geschäftsführer des Handelsverbandes betont: Shopping sei sicher, und im Gegensatz zum Internethandel könne man die Ware vor Ort sehen und anfassen.