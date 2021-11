Was wird aus den Christkindlmärkten?

Absage am Bodensee, Planungen in Augsburg

In anderen Landesteilen ist die Situation durchmischt: Die Märkte in Simbach und Bad Füssing in Niederbayern sind abgesagt, ebenso diejenigen in Friedberg und Lindau am Bodensee. Auch dort habe man alle Möglichkeiten diskutiert, heißt es aus dem Rathaus. Letztendlich hätten aber auch vermehrt Händler abgesagt, da diese Besucherinnen und Besucher, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht dem Risiko einer möglichen Infektion aussetzen wollten. In Augsburg dagegen wird der Christkindlesmarkt weiter geplant, wenn auch mit Absperrungen, um die Besucherzahl zu begrenzen.