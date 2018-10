Was von der Wahlnacht im Landtag übrig bleibt

Es ist 17.56 Uhr. Die Kameraleute bringen sich im Fraktionszimmer der SPD in Stellung. Jeder möchte möglicht gut eine Nahaufnahme eines Genossengesichts haben, in dem sich höchstwahrscheinlich gleich tiefe Enttäuschung breitmachen wird. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Als um 18 Uhr die Zahlen präsentiert werden, herrscht Totenstille. Die Bayern-SPD ist im freien Fall, analysiert später Münchens Ex-OB Christian Ude die Situation. Zeit, "alles auf den Prüfstand zu stellen, was man überhaupt prüfen kann". Viel bekommt man von der SPD an diesem Abend nicht mehr mit. Die Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und Fraktionschef Markus Rinderspacher tauchen noch für ein paar Statements auf. Ansonsten hat man in den Gängen des Landtags fast das Gefühl, man schäme sich, heute ein SPDler zu sein. Relativ zügig leert sich auch der Fraktionssaal. Übrig bleiben die Reste vom Buffet und gefühlt alle SPD-Fähnchen.

CSU scheint es sich schon gedacht zu haben

Bei der CSU ist es zum Zeitpunkt der ersten Hochrechnung relativ laut. Viele Abgeordnete wissen wohl, wohin die Reise geht. Auch hier wird nicht gejubelt - auch nicht über die Zahlen der SPD - aber es herrscht auch keine Stille. Die Menschen reden einfach weiter miteinander. Irgendwann tritt der Ministerpräsident und Spitzenkandidat der CSU, Markus Söder, auf die Bühne und sagt, was ein Markus Söder eben so sagt, wenn die CSU die absolute Mehrheit verliert: "Kein gutes Ergebnis, aber klar stärkste Kraft und klarer Regierungsauftrag." So weit, so erwartbar.

Konfettiregen bei den Grünen

Ein vollkommen anderes Bild bei den Grünen: Hier hat man hoch gepokert und extra grünes Plastik-Konfetti vorbereitet - für den Fall, dass die Grünen schaffen, was sie noch nie geschafft haben. Und tatsächlich bohren sich die Grünen hoch auf den zweiten Platz. Im Moment der Erkenntnis kennt auch Anton Hofreiter, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Grünen, kein Halten mehr: Er reckt die Hände nach oben so wie alle anderen im Saal ebenfalls. Das Konfetti regnet auf die Grünen im Freudentaumel. Es wird sich bis zum Ende des Tages im gesamten Landtag verteilen, Plastik ist schließlich hartnäckig. Sollten die Grünen ja wissen.

Hubert Aiwanger gibt sich cool

Die Freien Wähler sind heute Abend eher nüchtern unterwegs. Kein ekstatischer Jubel. Eher lautes Nicken der Zufriedenheit. Der einzige, der von der Partei am Abend spürbar in Erscheinung tritt: FW-Chef Hubert Aiwanger. Es gibt sich lässig, regelrecht cool. Auf die Frage, ob er denn jetzt mit der CSU verhandle, antwortet er: "Ich rufe niemanden an, ich habe deren Nummer nicht."

Die großen emotionalen Momente bleiben aus

An diesem Abend zeigt sich die Nüchternheit deutscher Politik. Große Emotionen? Höchstens bei den Grünen von 18 Uhr bis 18.36 Uhr. Dann verlagerte sich die Stimmung mehr zur Wahlparty in die Stadt. Der restliche Abend war geprägt von den erwartbaren Standards: Man hat dafür gekämpft, die Wähler haben sich entschieden, dies ist nicht der Moment für Koalitionsspekulationen. Wer meint, in einer solchen Nacht würden sich bayerische Politiker zu verbalen Ausfällen hinreißen lassen, hat zu viel Trump im Sinn. Tatsächlich läuft so eine Wahlnacht im Landtag recht gesittet und anständig - von den Schubsereien am Buffet einmal abgesehen. So ist das einzige, was von dieser Nacht übrig bleibt, das amtliche Endergebnis - und das ein oder andere bisschen Konfetti unter dem Schuh eines Grünen-Abgeordneten.