19.07.2021, 06:37 Uhr

Was tun mit Testverweigerern in der Schule?

An bayerischen Schulen fehlten 3.400 Kinder in der Schule, weil sie keine Corona-Schnelltests machen wollten. Lehrkräfte fühlen sich allein gelassen. Denn es fehlt an klaren Regeln für den Umgang mit Testverweigerern.