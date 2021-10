Was tun mit ausrangierten Photovoltaik-Anlagen?

Rein rechtlich ist im Prinzip alles geregelt: Photovoltaik-Module unterliegen der Elektroschrott-Richtlinie, Verbraucher dürfen ausrangierte Anlagen einfach kostenlos beim örtlichen Wertstoffhof abgeben. Noch kommt dort nur wenig Photovoltaikschrott an, das wird sich jedoch in Zukunft stark ändern. Die Anlagen werden zwar zu einem sehr hohen Prozentsatz recycelt, es gibt aber durchaus noch Optimierungspotenzial, darauf weist unter anderem die Deutsche Umwelthilfe hin.

Oft werden Module entsorgt, die noch funktionieren

Und: Leider werden immer wieder Module entsorgt, die eigentlich noch funktionieren, bedauert Franz Lichtner vom Solarverband Bayern: "Es ist aus meiner Sicht eigentlich verrückt, gute Module, die noch ohne Probleme weiterlaufen könnten, einfach dem Recycling zuzuführen." Die Photovoltaik-Module halten lang – oft leicht 30 oder 40 Jahre. Aber nach 20 Jahren fallen sie aus der garantierten Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Zwar ist inzwischen nach langen Diskussionen gesetzlich geregelt, dass der Strom auch danach weiter ins Netz eingespeist werden darf. Und zwar zum aktuellen Marktpreis, abzüglich eines kleinen Abschlags für den Aufwand des Netzbetreibers. Und die Anlagen sind ja nach 20 Jahren Stromproduktion zu hohen, garantierten Preisen bereits abgeschrieben, die Investition wieder hereingeholt.

Derzeit hoher Marktpreis für eingespeisten Strom

Trotzdem kennt Franz Lichtner viele Beispiele von Photovoltaikbetreibern, die ihre Anlage nach den 20 Jahren vom Dach werfen. Denn es gebe auch bei abgeschriebenen Anlagen durchaus noch laufende Kosten wie Versicherungen oder den durchschnittlich alle zehn Jahre fälligen Austausch des Wechselrichters. Also des Bauteils, das den von Solarzellen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, wie er aus der Steckdose kommt. Zurzeit allerdings helfen die hohen Strompreise an der Börse: Dadurch ist die Einspeisevergütung nach Marktpreis aktuell sogar höher als nach EEG. Ob das anhält, ist jedoch unklar.

Umstellen auf Eigenverbrauch empfiehlt sich

Generell gilt laut Solarverband Bayern für fast alle alten Anlagen die Empfehlung: Sie so umbauen, dass man möglichst viel Strom selbst verbraucht. Denn der Eigenverbrauch rechnet sich heutzutage – anders als vor 20 Jahren – deutlich besser als das Einspeisen von Strom ins Netz. Seinerzeit konnte man den selbst produzierten Sonnenstrom noch für mehr Geld an den Netzbetreiber verkaufen, als man für den eigenen Haushaltsstrom bezahlen musste, deshalb haben so gut wie alle Photovoltaikbetreiber jede Kilowattstunde eingespeist, und die alten Anlagen sind auch nur darauf ausgerichtet. Heute bekommt man für eingespeisten Strom viel weniger Geld als man für Haushaltsstrom aus dem Netz bezahlen muss, deswegen rentiert es sich, den Strom vom Dach selbst zu verbrauchen statt einzuspeisen. Allerdings wird das nicht überall möglich sein. Manche der alten Anlagen sind zum Beispiel auf Lagerhäuser oder Scheunen gebaut, in denen kaum Strom verbraucht wird.

Spezialisierte Photovoltaik-Börsen im Internet

Wenn die Solaranlage doch runter muss, aber die Module noch funktionieren, gibt es noch eine weitere Alternative zum Wertstoffhof: Man kann versuchen, sie gebraucht zu verkaufen – dafür gibt es inzwischen spezialisierte Internet-Plattformen. Module werden dann vielfach ins Ausland weiterverkauft oder als Ersatzteile für bestehende Anlagen.

Beim Neukauf von Modulen auf Haltbarkeit achten

Für Hausbesitzer, die sich jetzt neu eine Photovoltaikanlage zulegen, gibt es mehrere Möglichkeiten, das auf besonders ressourcensparende Weise zu tun. Laut Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme versprechen so genannte Glas-Glas-Module die höchste Haltbarkeit. Sie sind auch auf der Unterseite durch Glasplatten vor der Witterung geschützt – in anderen ist hier nur Plastik verbaut. Module aus deutscher oder europäischer Produktion verursachen bei der Herstellung einen geringeren CO2-Fußabdruck als Importware aus China, wo bei der Herstellung mehr Kohlestrom verbraucht wird. Und man kann nach PV-Modulen ohne Blei fragen – in den meisten ist allerdings an Lötverbindungen ein sehr geringer Bleianteil enthalten, wie in vielen anderen Elektrogeräten auch. Dieses Blei kann eigentlich bei nur geringem Aufpreis durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt werden.

Hohe Recyclingquote bei Modulen

Generell sind ausrangierte Photovoltaik-Module jedoch nicht giftig, betont das Umweltbundesamt. Es handelt sich nicht etwa um Sondermüll, sondern um "ganz normalen" Elektroschrott. Die Photovoltaikmodule werden fast vollständig recycelt, betont Franz Lichtner vom Solarverband Bayern: "Das einzige, was sie im Augenblick noch etwas problematisch ist, ist die Elektronikbox auf der Rückseite."

Was beim Recycling noch verbessert werden kann

Doch es gibt auch sonst noch Verbesserungsmöglichkeiten, weil ein so genannten "Downcycling" passiert, obwohl ein vollwertiges Recycling der Inhaltsstoffe prinzipiell möglich wäre. "Wir haben die Technologien, um die Materialien wieder rauszuholen. Aber sie werden bisher noch nicht im industriellen Maßstab eingesetzt", so Laura Geßner von der Deutschen Umwelthilfe.

Das Aluminium aus den Rahmen und Kupfer aus Kabeln werden bereits hochwertig recycelt. Das Glas wird, mit weiteren Inhaltsstoffen vermischt, jedoch nur zu Glaswolle verarbeitet, die später nicht erneut recycelbar ist. Die Deutsche Umwelthilfe fordert gesetzliche Vorgaben von Bundesregierung und EU, um ein hochwertiges Recycling von Photovoltaikmodulen sicherzustellen.