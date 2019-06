Christian Kuchlmeier drückt nicht mehr auf die Tube

"Seit ein paar Tagen teste ich feste Zahnputz-Tabletten und bin damit sehr zufrieden. Gefunden habe ich sie auf unserer Urlaubsreise in Hamburg", schreibt Christian Kuchlmeier aus Bruckmühl. "Während meiner Urlaubszeit habe ich mich nach einer Alternative zu Shampooflaschen erkundigt und habe mir festes Shampoo bestellt, welches ich aber erst noch testen muss. Bei beiden entfällt die aufwändige Plastikverpackung."

Susanne Friedrich seift sich ein

"Seife statt Duschgel" lautet der Tipp von Susanne Friedrich aus Schweinfurt: "Spart viel Plastik und CO2 bei der Herstellung." Außerdem empfiehlt sie, den PC im Büro abends auszuschalten, statt ihn im Standby-Modus zu lassen.

Horst Glaser kann auch der Zeitung von gestern etwas abgewinnen

"Fast alle Bewohner unseres Hochhauses werfen ihren Biomüll in Plastiktüten verpackt in die braune Biotonne, anstatt Papiertüten zu verwenden", beklagt Horst Glaser aus Rehau. "Wir wickeln unseren Biomüll in alte Zeitungen, das geht genauso gut und ist umweltfreundlich."

Claudia Richter vermeidet Müll

Die Familie von Claudia Richter aus Kirchheim bei München setzt auf Shampoo ohne Plastik, unverpackte Seifen und versucht auch sonst, Verpackungsmüll zu vermeiden. "Die Kinder haben in der Schule klassische Brotzeitdosen dabei - ohne Einwegverpackung."

Ein "großes Ärgernis" sind für sie Brotverpackungen in vielen Bäckereien: "Während vielerorts auf Plastik verzichtet wird, gibt es zu jedem Brot sogenannte 'Brotseide' dazu (...), eine Kombi aus Papier und Plastik. Wenn man sowas überhaupt braucht, kann es viele Male wieder verwendet werden und sollte nur auf Nachfrage ausgegeben werden. Ich vermute, die wenigsten Nutzer reißen das Ganze auseinander und trennen es ordentlich, sondern es landet im Restmüll."

Theresa Jahn trinkt ihren Kaffee zu Hause

Auf Facebook schreibt uns Theresa Jahn, wie sie Müll vermeidet: "Kaffee zu Hause in Ruhe trinken und auf To-go-Becher verzichten. Oder Joghurt und andere Milchprodukte im Glas Kaufen. Und beim Bäcker z. B. mit einer sauberen Baumwolltasche Semmeln kaufen.

Bernhard Stache hat seinen eigenen Coffee-to-go-Becher immer dabei, verzichtet weitgehend auf Plastiktüten, hat kein Gefrierfach im Kühlschrank und besitzt keinen Wäschetrockner.

Hans Rossmann und Günther Rommerskirchen lassen Blumen sprechen (und Bienen leben)

Streng genommen kein Beitrag zum Klimaschutz, aber gut fürs Binnen- und Bienenklima: Hans Rossmann aus Gosselrshausen hat eine lang nicht genutzte Fläche in eine Blumenwiese verwandelt: acht Quadratmeter, dutzende Blüten, unzählige Bienen und Wespen.