Was suchen russische Spione in der Oberpfalz?

Der US-Militärstützpunkt Grafenwöhr gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Meterhohe Zäune umrahmen das 230 Quadratkilometer große Gelände. Die Eingänge werden rund um die Uhr überwacht und ohne vorherige Genehmigung kommt keiner rein. Und gerade hier, mitten in Bayern, sollen russische Spione mit Drohnen und Mobilfunk-Scannern die Ausbildung ukrainischer Soldaten ausspioniert haben.

Aktueller Vorfall soll kein Einzelfall sein

Nur wenige Informationen gibt es zu den Vorfällen, die deutschen Behörden halten sich dazu bedeckt. Der oberpfälzer SPD-Sicherheitspolitiker Uli Grötsch glaubt nicht an einen Einzelfall und warnt vor weiteren Spionageangriffen - auch auf kommunaler Ebene.

Das bestätigt auch Martina Rosenberg: Die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) berichtet in einem Video-Podcast der Bundeswehr, dass durch die deutschen Waffenlieferungen und der Ausbildung ukrainischer Soldaten das Interesse russischer Spione größer geworden sei.

Mobilfunkdaten verraten Ausbildung

Seit dem Frühjahr dieses Jahres werden auf dem US-Truppenübungsplatz ukrainische Soldaten an westlichen Waffen-Systemen ausgebildet. Dass der russische Geheimdienst wissen will, wie genau die Ausbildung abläuft, wundert den Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch nicht. Besonders das Abfangen von Mobilfunkdaten ist für Geheimdienste eine enorme Informationsquelle, denn dadurch können Bewegungsprofile erstellt werden. Anhand dieser Daten könne analysiert werden, wo sich der Anschlussinhaber bewegt. Mit Blick auf die ukrainischen Soldaten, sei das für Russland sehr interessant, erklärt der Innenpolitiker. Sie wissen dadurch genau, wer an welchen Waffen ausgebildet wurde und wo sich derjenige dann am Schlachtfeld wieder befindet.

Heutzutage wird auf digitale Spionage gesetzt

Ein Agent mit schwarzem Aktenkoffer, Hut und einer Zeitung in der Hand sitzt auf einer Parkbank und spioniert sein Gegenüber aus. Solche Szenen kennt man aus Hollywood-Filmen, doch der Alltag von Geheimdiensten sieht anders aus. Heutzutage setzen die Länder auf modernste Technik und vor allem auf Cyberspionage, also das Abgreifen von Informationen auf Computersystemen. Aber auch der Faktor Mensch ist für Geheimdienste immer noch wichtig, erklärt der Sicherheitspolitiker. Das Anwerben von Informantinnen und Informanten sei trotz modernster Cyber-Spionagetechnik noch eine der wichtigsten Quellen.

Behörden vor Ort für Thema "Spionageabwehr" sensibilisieren

Die Russen waren wichtige Handelspartner für Deutschland und deshalb war Spionage, seit Ende des kalten Krieges, eigentlich kein Thema mehr für uns, erklärt Uli Grötsch. Doch seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich alles verändert: Plötzlich suchen russische Geheimagenten mitten in der Oberpfalz nach Informationen. Für Grötsch ist es deshalb wichtig, die Bevölkerung und vor allem die Behörden auf kommunaler Ebene (Gemeinden, Städte, Landratsämter) für das Thema Spionageabwehr zu sensibilisieren, ohne eine Kultur des Misstrauens zu schüren.

Erst am Mittwoch ist durch Recherchen der Wochenzeitung "Die Zeit" bekannt geworden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) einem Verdacht nachgeht. Im Fokus stehen zwei leitende Beamte des Bundeswirtschaftsministeriums, sie sollen womöglich für Russland spioniert haben.