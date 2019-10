Was Söders Hightech-Agenda für Unterfranken bedeutet

Auch Unterfranken soll von der "Hightech Agenda Bayern" profitieren, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag angekündigt hat. Unter anderem sollen zehn neue Lehrstühle an der Uni Würzburg entstehen. Nach der Agenda ist ein Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI) in München geplant – dazu im ganzen Land weitere KI-Knotenpunte, einer davon in Würzburg.

Würzburger Zentrum für "Data Science"

Wie das Bayerische Staatsministerium für Digitales mitteilt, soll jeder Knoten für einen KI-Spezialbereich stehen. Der Würzburger Knoten soll sich demnach mit dem Thema "Data Science" beschäftigen. Das Ministerium spricht von einem neuen Institut für die effektive Nutzung und Auswertung von Daten. Dadurch soll es etwa möglich sein, Muster für die weitere Forschung zu erkennen. Das Institut und die Stellen seien seit Langem erwünscht und könnten jetzt umgesetzt werden.

Förderungen für Aschaffenburg und Schweinfurt

Versprochene und teilweise schon begonnene Projekt könnten nun ebenfalls vollständig finanziert werden. Zum Beispiel: das Robotik-Center für Mensch-Maschine-Interaktion in Schweinfurt mit 260 Studienplätzen. Für den Studiengang "Medical Engineering" mit 260 Studierenden in Aschaffenburg könne nun der erforderliche Neubau geplant werden, meldet das Ministerium.

Erster bayerischer Quantencomputer

Außerdem ist geplant, dass im Bereich der Quantentechnologie ein neues Institut an der Uni Würzburg das Leibniz-Rechenzentrum in Garching ergänzt. In dem unterfränkischen Institut sollen die physikalischen Grundlagen für Quantencomputer erforscht werden. Ziel des bayerischen Quantennetzwerks ist der erste bayerische Quantencomputer.

Investition in Batterienetzwerk

Die Agenda beabsichtigt außerdem, Bayern zu einer führenden Leitregion für innovativen Klimaschutz auszubauen. Dafür investiert die Staatsregierung in ein Bayerisches Batterienetzwerk, welches aus dem Bayerischen Zentrum für Batterietechnik (BayBatt) in Bayreuth, der TU München und den Fraunhofer Instituten in Augsburg und Würzburg besteht. Ziel sei die Entwicklung einer neuen Generation von klimafreundlichen und leistungsfähigeren Batterien für die Elektromobilität, heißt es. Der Neubau der Chemie in Würzburg werde ebenfalls vorangetrieben.