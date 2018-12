vor etwa einer Stunde

Was sich mit dem Fahrplanwechsel in Bayern ändert

Am Sonntag ist europaweiter Fahrplanwechsel. In Bayern kommt unter anderem die neue Flughafenanbindung aus Niederbayern und der Oberpfalz. Außerdem gibt es in praktisch allen Regionen neue Verbindungen, dichtere Takte und ein größeres Sitzangebot.