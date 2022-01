Was sich durch die Pandemie positiv entwickelt hat

Solidaritätsaktionen, ein Booster für die Digitalisierung, die Natur atmet durch: Das sind drei der Hoffnungsschimmer aus mittlerweile fast zwei Jahren Pandemie. Doch bleibt davon auch nach der Corona-Krise etwas übrig?

Erkenntnis: Vieles ist möglich - wenn wir wollen

"Wir haben gelernt, dass wir unser Verhalten und unser Leben grundlegend umstellen können, wenn wir wollen." Das ist der positive Effekt, den Christoph Thomas von der Universität Bayreuth aus der Pandemie zieht.

Er ist Meteorologe und meint, aus der Pandemie könne man etwas für den Klimaschutz lernen. Die Entwicklung hin zu mehr Bewegung, mehr wandern oder mehr Fahrrad fahren, all das könne nachhaltig sein. Auch Unternehmen hätten gezeigt, dass sie Produktionsabläufe flexibel umstellen könnten.

Natur schnauft kurz durch

Laut einer Studie unter Beteiligung des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) wurden 2020 weltweit mehr als eine Milliarde Tonnen weniger CO2 in die Atmosphäre gepustet als im Vorjahr. 2021 ist der Ausstoß allerdings schon wieder deutlich angestiegen. Vorläufigen Berechnungen zufolge um 33 Millionen Tonnen allein in Deutschland.

Einen Effekt auf das Klima sieht auch Meteorologe Thomas nicht, höchstens auf das Wetter, also kurzfristig. Denn als Klima bezeichnet er das Wetter in einem Zeitraum von 30 Jahren. Zeitweise aber habe sich durch die Pandemie, etwa in Großstädten, die Luftqualität verbessert.

Solidarität in der Corona-Pandemie

Viele Menschen hätten außerdem für eine größere Gemeinschaft gedacht und nicht nur für das persönliche Umfeld, sagt der Bayreuther Wissenschaftler. Das zeigte sich zum Beispiel in zahlreichen Nachbarschaftsaktionen: Jüngere kauften für Ältere ein, Menschen musizierten auf Balkonen oder Kinder malten Regenbogen und klebten sie in ihre Fenster, um anderen Kindern zu zeigen, dass sie nicht die Einzigen sind, die zu Hause bleiben müssen.

Dass es solche Aktionen braucht und auch die Arbeit vieler Ehrenamtlicher, bekräftigte auch die Staatsregierung. In der Folge erhöhte sie 2021 die Ehrenamtspauschale um 120 Euro auf jetzt 840 Euro.

Auch wenn laut einer Caritas-Umfrage fast Dreiviertel der Menschen der Meinung sind, der gesellschaftliche Zusammenhalt habe in der Krise gelitten: Die Solidaraktionen zeigen, dass es auch anders geht.

Schub für die Digitalisierung

Das klassische Bild vom alten Overheadprojektor, der ins Klassenzimmer gerollt wird, musste in der Pandemie überdacht werden. Viele Schüler und vor allem Lehrer lernten, wie Unterricht auch digital und von zu Hause aus funktionieren kann. Das bayerische Kultusministerium war gefordert, seine digitale Lernplattform "Mebis" zu optimieren.

Arbeiten von zu Hause aus, das wird bei einigen auch nach der Pandemie Arbeitsalltag bleiben. Vor der Corona-Pandemie hat nur jeder Zehnte von zu Hause gearbeitet. Jetzt sind es mehr als doppelt so viele. Auch wenn das Münchner Ifo-Institut schon wieder einen Rückgang erkennt.

Bei Siemens etwa war die Präsenzkultur lange stark ausgeprägt. Jetzt haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Option, zwei bis drei Tage die Woche von zuhause aus zu arbeiten. Auch andere Unternehmen setzen auf dieses duale Modell.

Homeoffice hat noch viel mehr Potenzial

Laut Professor Oliver Falck vom Ifo-Institut hätte das Homeoffice noch viel mehr Potenzial. Um das auszuschöpfen, rät er zu steuerlichen Anreizen, zu Subventionen für Endgeräte zuhause und zu einem massiven Schub für den Breitbandausbau.

Von einem schnelleren Breitbandausbau hätten auch viele kleine Unternehmen etwas. Einige von ihnen haben sich während der Pandemie nämlich kreative Lösungen ausgedacht, um ihr Geschäft am Laufen zu halten. Sie schufen zum Beispiel sogenannte Click-and-Collect-Angebote und brachten damit ihre Ware ins Internet.