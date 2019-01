Was passiert mit dem Heizkraftwerk München Süd?

Der Kamin des stillgelegten Heizkraftwerks Süd im Stadtteil Sendling ragt 176 Meter nach oben. Noch höher ist in München nur der Olympiaturm mit seinen 291 Metern. Der Kamin prägt zusammen mit seinen etwas kleineren Nachbar-Schloten durchaus die Silhouette der Stadt – noch. Denn die Stadtwerke München planen den Abriss.

Heizkraftwerk München Süd soll Geothermie-Anlage werden

Die Stadtwerke wollen das Heizkraftwerk zur Geothermie-Anlage umbauen, den entsprechenden Bauantrag haben sie schon im vergangenen Frühjahr eingereicht. Heute präsentieren die Stadtwerke die aktuellen Pläne. Vorgesehen sind demnach zum Beispiel ein mächtiger Wärmespeicher, Veränderungen an der Fassade, und eben ein kleinerer Kamin – gerade einmal halb so hoch wie das bisher höchste Exemplar. Bleibt es dabei, wäre in Zukunft übrigens das Hochhaus Uptown mit seinen 146 Metern das neue zweithöchste Gebäude nach dem Olympiaturm.