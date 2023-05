Alte Tradition, junge Mitglieder: Was macht eine Landjugend aus?

Sie legen sich mächtig ins Zeug. Stemmen sich mit ganzer Kraft gegen die Baumstämme, mit denen sie den 20 Meter langen Maibaum aufstellen wollen: die Jungs von der Landjugend Cottenbach-Unterkonnersreuth und viele freiwillige Helfer. Mit Muskelkraft – wie es die Tradition will. Nicht mit einem Kran. Hier mitten auf dem Dorfplatz von Unterkonnersreuth im Landkreis Bayreuth ächzen sie vor den Augen der zahlreichen Festbesucher.

Manfred Gebhardt kontrolliert, lässt ausrichten und gibt das Kommando für den nächsten Schub. Etwa 40 Männer hören auf ihn. Schieben auf ein leicht gedehntes "Hau-Ruck" den Baum wieder ein Stückchen in die Höhe. Es muss schneller gehen als sonst, Regen ist angekündigt. Bei Nässe kann es gefährlich werden, wenn der Stamm des Maibaums glitschig wird und die Haltestangen abrutschen, erklärt Gebhardt, der auch mal bei der Landjugend aktiv war. Nach einer halben Stunde steht der Baum in seiner Verankerung, wird sturmsicher verkeilt. Die Besucher auf dem Dorfplatz applaudieren.

Junge Leute aus der Stadt gehen zur Landjugend

Das Maibaumaufstellen ist ein fester Bestandteil im Jahresablauf der Landjugend Cottenbach-Unterkonnersreuth. Brauchtumspflege, Zusammenhalt im Dorf, Austausch mit jungen Leuten aus anderen Orten und die Liebe zur Heimat, das mache ihren Verein aus, meint Simon Knopf, Vorsitzender der Landjugend. Und das scheint auch nach 100 Jahren noch attraktiv zu sein.

Etwa 35 Aktive zählt die Landjugend hier im Rotmaintal. Sie sind alle um die 20 Jahre alt. Die nächste Generation stehe schon bereit, erklärt Knopf. Die 16- bis 17-Jährigen wollen mitmachen, helfen beim Maifest mit. Echte Landwirte hätten sie keine mehr, aber einige aus der Landjugend haben zumindest einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Familie. Dafür kämen aber junge Leute aus der Stadt Bayreuth hinaus zur Landjugend. Er selbst ist Bauingenieur, berichtet Knopf und will unbedingt hier im Ort bleiben.

Maibaumklau gehört immer noch dazu

Auch wenn es ähnlich alte Landjugenden in Bayern gibt – unter dem Motto "Dreistellig kann sonst keiner" hat sich die Landjugend Cottenbach- Unterkonnersreuth in ihrem 100. Jubiläumsjahr viel vorgenommen. Das Maibaumaufstellen ist der Auftakt. Den Baum haben sie schon im Februar gefällt, entrindet und versteckt. Maibaumklau ist nämlich noch so eine Tradition.

Die benachbarten Eckersdorfer hatten vor fünf Jahren den Unterkonnersreuthern den Maibaum gestohlen. Die Auslöse ist "traditionell" eine Brotzeit samt Bier. Diesmal ging es gut. Im Gegenteil: Die Landjugend Cottenbach- Unterkonnersreuth hatte sogar noch Zeit, in der Nähe von Stammbach selber einen Maibaum zu klauen – und natürlich auslösen zu lassen. Knopf ist bestens gelaunt, obwohl er und der Verein in den Tagen vor dem ersten Mai volles Programm hatten.

Landjugend in Aktion: Viel Arbeit, wenig Schlaf

Maibaumputzen, damit er schön glänzt, Girlanden und Kränze winden, Biergarnituren für die vielen Gäste auf dem Dorfplatz aufstellen, Bratwurstbude, Kaffee und Kuchen, Getränke. Organisieren, aufbauen, herrichten und nach der Maifeier alles wieder abbauen, dazu schauen, ob die Trachten noch passen oder etwas geflickt werden muss - Sandra Kolb zählt die ganze Liste auf. Dann muss der Maibaum aus seinem Versteck geholt und auf dem Dorfplatz abgelegt werden. Also müssen sie diesen noch über Nacht bewachen. Viel Schlaf hätten sie nicht in diesen Tagen.

Bewirten müssen sie die Gäste natürlich auch, erzählt Christiane Eschenbacher, da kämen schon einige Kilometer zusammen. Aber am Ende käme ja hoffentlich auch ordentlich was in die Vereinskasse. Das bräuchten sie, weil sie sich neue Trachten kaufen wollen. Außerdem bauen sie seit zehn Jahren an ihrem Vereinsheim, einem alten Wirtshaussaal. Neue Toiletten und eine neue Küche hätten sie schon drin. "Das kostet halt", erklärt Sandra Kolb. Die künftige Bar ist noch Baustelle.

Dorffeste und Umweltschutz

Es geht um das Leben auf dem Land, um den Zusammenhalt. Es geht darum, dass die Dörfer nicht sterben, dass etwas los ist. Wenn die Leute sehen, dass da eine Gruppe von aktiven jungen Leuten sich für dies und das engagieren würde, spreche sich das rum, kämen neue Leute dazu.

Neben Maibaumaufstellen und Kerwa räumt die Landjugend Cottenbach-Unterkonnersreuth beispielsweise auch das Rotmaintal auf. Vor allem nach Hochwasser bleibt an den Flussufern und in den Auwiesen ziemlich viel Unrat zurück. Dieses Engagement sei nicht hoch genug einzuschätzen, denn in den vergangenen Jahren habe es viele Hochwasser gegeben, erzählt Simone Kirschner (CSU) Bürgermeisterin der Gemeinde Heinersreuth, zu der Unterkonnersreuth gehört. Sie freue sich, dass es die Landjugend gebe. Der Verein belebe die Gemeinde.

Jubiläumswochenende im August

Das Maibaumaufstellen war das eine, Bewirtung das andere an diesem Ersten Mai. Der Volkstanz ist das Nächste. Neun Paare haben Tänze – eine Sternpolka, einen Schächer und ein Mühlradl – einstudiert. Sie haben auch noch einen eigenen Rotmaintaler im Programm aber da fehlte die Zeit zum Üben. Raus aus der Arbeitskleidung, rein in die Tracht, runter auf den Dorfplatz und tanzen.

Danach wieder umziehen und weiterhelfen, bis das Maifest zu Ende ist. Und dann den Dorfplatz wieder besenrein hinterlassen. Im August feiern sie dann drei Tage lang ihr 100-jähriges Bestehen. Mit Festumzug und Open Air Konzert. Klar, dass die Landjugend da wieder alle Hände voll zu tun und ziemlich wenig Schlaf haben wird.