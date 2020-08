Was krabbelt und fliegt da? Insektenzählung startet

33.000 Insektenarten krabbeln und fliegen in Deutschland - doch wie häufig kommen sie angesichts des Insektensterbens tatsächlich noch vor? Das wollen Naturschützer mit einer bundesweiten Zählaktion herausfinden, bei der jeder mitmachen kann.

Gezählt werden kann bis zum 9. August alles, was sechs Beine hat. Der Schwerpunkt der zweiten Zählaktion des Landesbund für Vogelschutz (LBV) und seines Partners, dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), liegt in diesem Sommer auf Schmetterlingen. Schmetterlinge sind nach Käfern die artenreichste Insektenordnung überhaupt. Insgesamt umfasst die Schmetterlings-Fauna in Deutschland mehr als 3.700 Arten. 190 davon gehören zu den Tagfaltern.

"In der ersten Zählung des Insektensommers haben sich hauptsächlich die bekannten Arten gezeigt, also der Admiral, der Kleine Kohlweißling, das Tagpfauenauge, aber auch der Zitronenfalter." LBV-Sprecherin Stefanie Bernhardt