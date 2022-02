"jetzt red i" live: Was kostet uns der Ökostrom?

Robert Habeck, der neue Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, drückt in Sachen Klimaneutralität aufs Tempo. Die Energiewende müsse deutlich an Fahrt aufnehmen, sonst werde Deutschland seine ehrgeizigen Ziele verfehlen: "Wir müssen schneller und effektiver werden."

10 H-Regel bremst Windkraftausbau

Effektiver müsste nach Meinung des Grünen-Politikers dabei auch die bayerische Staatsregierung werden. Denn hier stockt vor allem der Ausbau der Windkraft. Im letzten Jahr wurden im gesamten Freistaat nur acht Windkraftanlagen gebaut. Der Grund: die strenge Abstandsregelung, mit der eine "Verspargelung" der Landschaft verhindert werden soll.

Aber genau daran will man in Bayern festhalten: "An der 10 H Regelung wird nicht gerüttelt", so CSU-Generalsekretär Markus Blume. Die bayerische SPD sieht das anders und hat Klage gegen das Gesetz eingereicht. Der Streit um die Windkraft spaltet nicht nur die Politik. Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich ein Ende der 10 H Regel und mehr Windräder, andere sind entschieden dagegen und fürchten die Verschandelung ihrer Heimat.

Mehr Tempo - für eine bezahlbare Energiewende

Auch in anderen Bereichen gibt es Streit um die Energiepolitik. So wird bei der Photovoltaik der Flächenfraß kritisiert, denn oft wird hierfür wertvolles Ackerland mit Solarzellen überbaut. Doch eins ist klar: Der Umbau der Energieversorgung muss vorangetrieben werden, denn der Ausstieg aus der Kohle ist beschlossen und Ende des Jahres gehen die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Vertreter der Industrie, wo besonders viel Strom verbraucht wird, sorgen sich bereits um die Netzstabilität und vor allem um die steigenden Energiekosten.

Die machen auch vielen Bürgerinnen und Bürgern schwer zu schaffen. Seit Monaten werden Strom, Gas und Benzin immer teurer. Das ist vor allem für Familien und sozial schwache Menschen eine große Belastung. Erste Politiker und Ökonomen fordern deshalb bereits eine Mehrwertsteuersenkung auf Energie.

Wie schaffen wir die Energiewende? Muss die 10 H Regel fallen? Braucht es mehr Windräder in Bayern oder soll das Landschaftsbild erhalten bleiben? Wie können die hohen Energiekosten gesenkt werden? Wie werden wir klimaneutral – und zu welchem Preis?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Landtag und Florian von Brunn, Vorsitzender der BayernSPD.