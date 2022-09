Welche Rolle spielt Biogas in der Energiekrise?

Früher galt Strom aus Biogas als besonders teuer. Aber das war einmal: Betreiber können an der Strombörse inzwischen deutlich mehr erlösen als die rund 18 Cent pro Kilowattstunde, die es als Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gibt. "Biogas senkt in der jetzigen Situation den Strompreis“, betont Andrea Horbelt vom Fachverband Biogas. Die Betreiber der Anlagen hätten durch den gestiegenen Strompreis jetzt auch einen Anreiz, möglichst viel zu produzieren – obwohl auf der anderen Seite auch ihre Kosten gestiegen sind: durch die vielerorts schlechte Maisernte und die allgemeine Inflation.

Bundesregierung löst beim Biogas die Bremsen

Die Stromproduktion aus Biogas kann in diesem Winter kurzfristig um rund zehn Prozent gesteigert werden, schätzt der Branchenverband. Die Bundesregierung hat dafür die Voraussetzungen geschaffen, indem sie Beschränkungen für die Produktion von Biogasstrom lockert.

Zum einen fällt eine Regel, die Bundesenergieminister Peter Altmaier (CDU) im Jahr 2013 mit seiner so genannten "Strompreisbremse“ eingeführt hatte: Alle Biogasanlagen durften seither pauschal fünf Prozent weniger Strom liefern, als ihre Motoren eigentlich hergeben. Jetzt dürfen sie ihre volle Leistung wieder abrufen.

Außerdem erlaubt die Bundesregierung jetzt Anlagen, die bisher nur Gülle und Reststoffe verwenden, zusätzlich beispielsweise Mais zu vergären, um die Energiemenge zu erhöhen.

Leichte Steigerung bei der Anzahl der Anlagen

Der Beitrag von Biogas zur Energieversorgung ist auch bisher bereits beachtlich – gerade in Bayern. Hier stehen derzeit knapp 2.700 Biogasanlagen. Ihre Stromproduktion entspricht in etwa dem Verbrauch des Regierungsbezirks Unterfranken.

59 neue Biogasanlagen sind im Freistaat vergangenes Jahr dazu gekommen. Damit hat die Entwicklung die eher pessimistischen Erwartungen des Branchenverbands bereits vor der Energiekrise übertroffen.

Bei Gülle und Bioabfall ginge noch einiges

Weil bereits so viele Ackerflächen für Bioenergie in Anspruch genommen werden, stößt eine weitere Ausweitung der Produktion allerdings an Grenzen. Ein großes ungenutztes Potenzial gäbe es allerdings bei der Vergärung von Abfall und Reststoffen: Bisher geht immer noch nur ein Viertel der anfallenden Gülle durch eine Biogasanlage, bevor sie als Dünger ausgebracht wird. Diesen Anteil zu steigern, wäre sehr sinnvoll, zumal dadurch auch Methanemissionen aus der Gülle vermieden würden, was einen zusätzlichen Klimaschutzeffekt bedeutet.

Wärme aus Biogas jetzt viel wertvoller

Deutlich interessanter wird jetzt in der Energiekrise auch die Nutzung von Wärme aus Biogas. In der Frühzeit der Biogas-Entwicklung um die Jahrtausendwende wurde die Nutzung der Abwärme aus den Anlagen oft vernachlässigt, weil sie sich allein durch die Stromproduktion rentierten. Das hat sich bereits in den vergangenen Jahren Stück für Stück geändert, weil der Zwang, an Ausschreibungen der Bundesnetzagentur teilzunehmen, Druck auf die Betreiber ausübte, auch Einnahmen aus dem Wärmeverkauf zu realisieren.

Durch den enormen Anstieg der Energiepreise lohnt sich die Nutzung der Wärme jetzt noch mehr. "Den Betreibern werden momentan die Türen eingerannt“, beschreibt Andrea Horbelt vom Fachverband Biogas: "Jeder, der in der Nähe einer Biogasanlage wohnt, geht momentan hin und fragt, ob er da nicht vielleicht noch angeschlossen werden kann.“