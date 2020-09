Was hat die CSU-Landesgruppe in Berlin zu sagen?

Herbst 2005: Edmund Stoiber hat gerade erklärt, dass er im Kabinett der frisch gewählten Bundeskanzlerin Angela Merkel doch nicht Superminister für Wirtschaft werden will. Sein Platz sei in München, nicht in Berlin. In der CSU brodelt es, viele Christsoziale sind sauer über diese Wende.

Ein 31-jähriger Bundestagsabgeordneter namens Andreas Scheuer sagt damals der Bild-Zeitung: "Ich erwarte von Edmund Stoiber, dass er der CSU-Landesgruppe in Berlin seinen Schritt erklärt. Ich fordere ihn auf, sich einer umfangreichen Aussprache zu stellen." Die Zeitungen machen aus dieser Ansage, die Scheuer in späteren Interviews nicht so barsch gemeint haben will, die Überschrift: "CSU-Landesgruppe zitiert Stoiber nach Berlin".

CSU in Berlin wandelt stets zwischen Bundes- und Landespolitik

Peter Ramsauer sitzt seit 30 Jahren für die CSU im Bundestag. Er war vier Jahre lang Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, aber auch vier Jahre lang Bundesverkehrsminister – und kennt das Spannungsfeld sehr gut, in dem sich die Berliner CSU-Abgeordneten befinden. Einerseits sitzen sie mit der CDU in einer Fraktion, sie können im Bundestag nur gemeinsam abstimmen. Andererseits müssen sie gemeinsam mit der CSU-Leitung in München bayerische Interessen in Berlin vertreten. Peter Ramsauer sagt selbstbewusst: "Gegen die CSU-Landesgruppe geht nichts!"

CSU-Chef und Landesgruppenchef müssen ein Team sein

Der Parteivorsitzende, der meist in München sitzt und fast immer auch der bayerische Ministerpräsident ist, und der Landesgruppenchef (eine Chefin hat es auch einmal gegeben mit Gerda Hasselfeldt) müssen gut miteinander auskommen, sonst wird es schwierig. Im Moment gilt das für Markus Söder und Alexander Dobrindt.

"Es gibt einen Parteivorsitzenden, und der bestimmt die Richtlinie. Das ist vollkommen klar. Das tut er aber nicht ohne Beratung und ohne Abstimmung." Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef

Markus Söder ist auf der Berliner Bühne ständig präsent

Allein wegen der Corona-Pandemie ist Markus Söder in Berlin ein Dauergast. Es ist der CSU-Chef, der in Pressekonferenzen neben Regierungschefin Angela Merkel sitzt. Wenn wichtige Beschlüsse verkündet oder Appelle an die Bevölkerung gerichtet werden, dann stehen Söder und Merkel Seit' an Seit'. Alexander Dobrindt ist auf diesen Bildern nicht zu sehen. Auch das bringt das Amt des Landesgruppenchefs mit sich. Er ist der wichtigste Mann für die CSU im Bundestag, aber eben nicht im Bund. Er muss mitgestalten, kann aber nicht zu sehr in den Vordergrund drängen.

Unzufriedenheit in der CSU-Landesgruppe

Ist die CSU im Bundestag also wirklich gut sichtbar auf Bundesebene? So mancher CSU-Bundestagsabgeordneter findet das nicht. Die drei Bundesminister Seehofer, Müller und Scheuer seien nicht die stärksten, die die CSU je hatte. So ein Zitat will aber kein einziger Abgeordneter öffentlich von sich geben. Doch Fakt ist: Horst Seehofer hat in der Partei längst nicht mehr das Gewicht von früher, und Andreas Scheuer hat eine Menge Ärger am Hals, unter anderem durch den Maut-Untersuchungsausschuss.

Dazu kommt ein gewaltiger Frust über Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Hinter vorgehaltener Hand klagen Abgeordnete über schlechte Führung, sie fühlen sich nicht eingebunden. Manche wehren sich still – und boykottieren mittlerweile sogar Sitzungen der CSU-Landesgruppe. Aber auch das sagt kein Einziger in ein Mikrofon.

Söder überstrahlt die Landesgruppe

Seit die Umfragewerte für die CSU und für die Union im Bund wieder steigen, gibt es auch für die Berliner CSU-Abgeordneten wenig Grund, sich öffentlich zu beschweren. Die Dauerpräsenz von Markus Söder auf allen Kanälen nehmen die Bundestagsabgeordneten hin. Der schwäbische Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich drückt das diplomatisch aus:

"Die starke Rolle, die Markus Söder als Ministerpräsident und CSU-Chef hat, davon profitiert natürlich auch die CSU-Landesgruppe." Volker Ullrich (CSU)

Söder und Dobrindt arrangieren sich

Die Überschrift "CSU-Landesgruppe zitiert Söder nach Berlin" hat es jedenfalls noch nie gegeben. Im Gegenteil: Als Markus Söder neuer Ministerpräsident in Bayern wurde, war noch nicht klar, wer künftig Chef der CSU werden könnte. Söder oder Dobrindt? Söder galt in Bayern als Favorit, der Name Dobrindt wurde in Berlin gehandelt. Die Konkurrenten sprachen lange miteinander. Danach lautete die Zeitungsüberschrift: "Die Intimfeinde Dobrindt und Söder haben sich arrangiert".