Was hat die Bahn verändert seit dem Zugunglück von Aichach?

Dem Hinterbliebenen Daniel S., der seinen Namen nicht öffentlich genannt haben will, gehen Verbesserungsmaßnahmen der Bahn zu langsam. Zu oft gebe es bei der Bahn Verspätungen. Für den 50-Jährigen sind das technische Probleme, die Ursache sein können für Bahnunglücke, wie das von Aichach vor einem halben Jahr.

Sohn des Zugunglückopfers fordert mehr Sicherheit

Er fordert, mehr Geld und schneller in die Bahnsicherheit zu investieren, sonst werde es wieder Unfälle auf der Schiene geben. Die Bahn unterdessen betont, bereits Stellwerke Schritt für Schritt aufzurüsten. In Aichach solle der Umbau bis 2024 fertig sein, so die Bahn. Jetzt gelte es noch, die Ermittlungsergebnisse der Behörden abzuwarten. Die Untersuchungen dauern noch an.

Das Zugunglück von Aichach

Am 7. Mai ist ein Personenzug in der Nähe des Aichacher Bahnhofs gegen eine stehende Güterbahn geprallt. Der Lokführer des Personenzugs und eine Passagierin starben, 14 Menschen erlitten Verletzungen und kamen in die Klinik.