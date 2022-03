Aufenthalt, Arbeit, Sozialleistungen: Was gilt für Ukrainer?

Sofort heißt nicht sofort: Zwar sollen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer mit dem sogenannten "vorübergehenden Schutz" unkompliziert Sozialleistungen erhalten und arbeiten, doch auf dem Weg dorthin warten Behördengänge, die Zeit in Anspruch nehmen.

Einfacher als andere Geflüchtete haben es Ukrainerinnen und Ukrainer dennoch: Denn die EU-Innenminister haben zum ersten Mal die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie aktiviert. Sie dient dazu, eine große Anzahl von Geflüchteten schnell und unkompliziert zu koordinieren und war bereits 2001 als Reaktion auf die Balkankriege geschaffen worden. Geflüchtete erhalten damit auch ohne den oft langwierigen Asylantrag für mindestens ein Jahr einen Schutzstatus. Mit diesem Schutzstatus bekommen die Geflüchteten Sozialhilfe, eine Arbeitserlaubnis und das Recht auf Schulunterricht.

BR24 klärt die wichtigsten Fragen:

Welchen Status bekommen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer?

Menschen aus der Ukraine bekommen in Deutschland eine Art Sonderstatus. Das bedeutet: Sie müssen kein Asyl beantragen, erhalten aber trotzdem einen "vorübergehenden Schutz" mit allen Sozialleistungen. Hierfür müssen sie sich entweder in den Ausländerbehörden oder in den Aufnahmeeinrichtungen bzw. Ankerzentren registrieren. Der Schutz gilt dann für ein Jahr und kann auf drei Jahre verlängert werden. Natürlich können Ukrainerinnen und Ukrainer auch jederzeit Asyl beantragen - für einen möglicherweise dauerhaften Aufenthaltsstatus.

Dürfen Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten?

Nachdem die Ukrainerinnen und Ukrainer eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt und erhalten haben, dürfen sie arbeiten. Die EU-Innenminister haben sich darauf verständigt, Ukrainerinnen und Ukrainern den Zugang zur Arbeit sogar zu erleichtern. Das Bundesinnenministerium hat hierfür angewiesen, dass die Ausländerbehörden die Arbeitserlaubnis sehr großzügig regeln sollen. So soll bei Ukrainerinnen und Ukrainern die Arbeitserlaubnis bereits mit der Aufenthaltserlaubnis erteilt werden - und zwar auch dann, wenn noch kein konkreter Job in Aussicht ist.

Wie lange dauert es, bis Geflüchtete in Bayern arbeiten können?

Um als Geflüchteter in Bayern erwerbstätig zu werden, braucht man eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 24 (Aufenthaltsgesetz). Auch wenn Ukrainerinnen und Ukrainer eine vereinfachte Aufenthaltserlaubnis bekommen, kann das mitunter bis zu sechs Wochen dauern, erklärt Alexander Thal vom Bayerischem Flüchtlingsrat.

In diesen sechs Wochen erhalten die Geflüchteten eine Fiktionsbescheinigung, vergleichbar mit einem vorläufigen Personalausweis. Diese Fiktionsbescheinigung kann die jeweilige Ausländerbehörde sofort ausstellen und damit können sich die Geflüchteten bei der Arbeitsagentur als arbeitssuchend melden. In jedem Fall gilt: Eine Arbeitsanstellung muss von den Ausländerbehörden erlaubt werden.

Welche Sozialleistungen bekommen Schutzsuchende aus der Ukraine?

Nachdem sich die Schutzsuchenden in den Ausländerbehörden oder Ankerzentren registriert haben, müssen sie zum Sozialamt und Sozialleistungen beantragen. Sozialleistungen bekommen Geflüchtete, Geduldete oder Asylsuchende, wenn das eigene Arbeitseinkommen und Vermögen nicht ausreicht oder kein Geld erwirtschaftet wird. Der Regelsatz für einen alleinstehenden Erwachsenen liegt derzeit bei 367 Euro im Monat.

Für Kinder gibt es zusätzliches Geld. Sie bekommen damit auch einen medizinischen Behandlungsschein, um sich ambulant oder stationär behandeln zu lassen. Allerdings ist das laut Thal vom Bayerischem Flüchtlingsrat eher eine Art Notfallversorgung, da der Behandlungsschein vom Staat und nicht von den Krankenkassen bezahlt wird.

Bekommen die Menschen zusätzlich zu den Sozialleistungen Wohngeld?

Mit den Sozialleistungen gibt es auch einen Zuschuss zu den Unterkunftskosten. Diese Kosten werden individuell bestimmt, je nachdem wie hoch beispielsweise die Mieten in einer Stadt sind und wie viele Personen in einer Wohnung wohnen. Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon arbeiten, sich aber die Wohnungsmiete nicht leisten können, bekommen Wohngeld. Beantragen kann man Unterkunftskosten oder Wohngeld bei den zuständigen Wohngeldbehörden, also den Landratsämtern oder Kommunen.

Dürfen Ukrainerinnen und Ukrainer umsonst zur Untermiete wohnen?

Wenn Sie selber Mieter sind und jemanden unentgeltlich bei sich aufnehmen, können Sie das bis zu acht Wochen unproblematisch tun. Bis dahin sind die Geflüchteten laut Deutschem Mieterbund Besucher und keine Untermieter. Anschließend sollten Sie aber den Vermieter informieren, um keine Kündigung zu riskieren.