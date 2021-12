Was geschieht mit nicht verkauften Christbäumen?

Auf einem Hof in Mittelsinn im Landkreis Main-Spessart sind Nordmann-Tannen aufgestellt. Kurz vor Weihnachten sind sie geschlagen worden. Doch keiner dieser Christbäume hat es über die Feiertage in ein Wohnzimmer geschafft. Dass Tannen übrig bleiben, ist nicht ungewöhnlich: Bei Christbaum-Erzeuger Uwe Klug sind es jedes Jahr zwischen 500 und 1.000 Bäume, die nicht verkauft werden. "Wir brauchen ja eine Auswahl an Bäumen bis kurz vor Weihnachten. Also bleiben zwangsläufig welche übrig. Und es ist zu schade, die wegzuschmeißen", sagt Klug. Deshalb stellt die Familie seit etwa 20 Jahren Trauerkränze aus den Weihnachtsbäumen her, die nicht verkauft wurden.

Aus Weihnachtsbäumen entstehen Trauerkränze

Zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn schneidet Uwe Klug die Äste von einer Tanne ab und sammelt sie in einer Kiste. "Die Äste dürfen nicht länger als 25 Zentimeter sein – und sattgrün müssen sie sein", sagt der 49-Jährige. Aus den Tannenzweigen binden seine Mutter und zwei Mitarbeiterinnen dann die Kränze. Grundlage dafür ist ein Ring aus Stroh, der mit kompostierbarem Vlies umhüllt ist.

Luise Klug legt ein paar Äste auf den Ring. Dann schnürt sie die Zweige mithilfe von einer Maschine fest. Das Binden hat sich Luise Klug selbst beigebracht. Sie ist froh, dass die Tannen weiter verwertet werden. "Das ist ja so viel Arbeit, so viel Fleiß und Mühe und Geld, das in den Bäumen steckt. Die brauchen zehn Jahre, bis die geerntet werden", sagt sie.