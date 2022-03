Was die nun geltende Teil-Impfpflicht für Kliniken bedeutet

Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen müssen laut dem Bundesgesundheitsministerium von nun an einen Impf- oder Genesenennachweis beim Arbeitgeber vorlegen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ungeimpft sind oder keinen Nachweis vorlegen, werden beim zuständigen Gesundheitsamt gemeldet. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat dafür extra das digitale Meldeportal "BayImNa" eingerichtet. Nach Meldung tritt dann ein mehrstufiges Verfahren in Kraft.

Lesen Sie hier: "Gesundheitsminister für gestuftes Verfahren bei Teil-Impfpflicht"

Bayerisches Gesundheitsministerium: "Betretungsverbot nur als letzte Konsequenz"

Laut dem Stufenplan folgt auf das Beratungsangebot dann eine förmliche Aufforderung, den gesetzlich festgelegten Nachweis beim Gesundheitsamt vorzulegen. Wenn das ausbleibt, werde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. "In letzter Konsequenz – aber nur als Ultima Ratio – kann dann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden", teilt das Bayerische Gesundheitsministerium mit.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte, dass hierbei im Einzelfall auch die Einrichtung angehört werde, um bei der Entscheidung den Aspekt der Versorgungssicherheit zu berücksichtigen. "Denn eine planbare Versorgung von Patienten und Bewohnern von Einrichtungen muss stets gewährleistet bleiben", so Holetschek.

Umgang mit der Teil-Impfpflicht in Würzburg

Von der neuen Regelung betroffen sind rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Uniklinikums Würzburg. Das teilte die Klinikleitung auf Nachfrage mit. Das sind ca. drei Prozent der Belegschaft. In der Folge werde das Gesundheitsamt auf diese Mitarbeiter zugehen, erklärte die Uniklinik.

Die betroffenen Beschäftigten dürften nach der Meldung zunächst das Klinikum weiterhin betreten und ihrer Beschäftigung nachgehen. Erst wenn das Gesundheitsamt ein individuelles Betretungs- oder Beschäftigungsverbot ausgesprochen hat, gilt dessen "verbindliche Beachtung durch den Beschäftigten und den Vorgesetzten", teilt das Uniklinikum mit. Zudem biete die Klinik weiterhin Impfungen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Impfquote im Schweinfurter Krankenhaus bei 90 Prozent

Das städtische Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt teilte dem BR mit, dass die Impfquote unter den dortigen Mitarbeitern bei etwa 90 Prozent liege. In den patientennahen Bereichen sogar höher. "Wir hier im Leopoldina-Krankenhaus halten uns an die Vorgaben des Gesetzgebers und melden die nicht geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Beschäftigte, die uns keinen Nachweis vorlegen an das Gesundheitsamt und warten dann auf von dort veranlasste Maßnahmen", so die Pressestelle der Klinik.

Vorerst Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte in Schweinfurt

Ein konkretes Vorgehen im Leopoldina-Krankenhaus könne man aber erst festlegen, wenn seitens der Behörden klar ist, wie in welchen Fällen zu verfahren ist. Bis dahin gelte für diese Beschäftigten weiterhin die tägliche Testpflicht.

Bayern wollte die einrichtungsbezogene Impfpflicht eigentlich aussetzen. Dann legte Gesundheitsminister Holetschek ein Umsetzungs-Konzept vor.