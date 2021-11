Was die EU gegen Einschüchterungsklagen tun will

Mehr als 1300 Südtiroler Apfelbauern haben gegen den Umweltaktivisten Karl Bär und das Münchner Umweltinstitut geklagt – Bär hatte in einer satirischen Plakataktion den Umgang mit Pestiziden in der Region kritisiert. Im Raum standen sechs- bis siebenstellige Schadensersatzforderungen. Inzwischen haben alle bis auf einen Bauern ihre Klagen zurück gezogen. Der Prozess läuft also weiter. Der nächste Verhandlungstag in Bozen ist für Ende Januar 2022 angesetzt.

Strategische Klagen zur Einschüchterung

Karl Bär, seit den letzten Bundestagswahlen auch frisch gewählter Abgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen, kostet die Klage viel Zeit und Geld. Immer wieder fährt Bär nach Bozen zu den Verhandlungen. Da es bisher vor Gericht nie um Inhalte – den Einsatz von Pestiziden in der Region -, sondern um Verfahrensfragen gegangen sei und die Gegenseite offenbar kein Interesse an einem schnellen Abschluss des Verfahrens habe, bezeichnet Karl Bär die Klage als eindeutige SLAPP-Klage.

"Das ist ganz klar eine strategische Klage, die nicht dazu dient, ein Verbrechen aufzuklären, sondern mich zu schikanieren." Karl Bär, Umweltaktivist und Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen

SLAPP - Klagen als Waffe

Slapp ist ein Akronym aus dem Englischen und bedeutet: strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. Gemeint sind damit überzogene Klagen und andere legale Mittel der Einschüchterung. Betroffene wie Karl Bär haben im Moment keine wirksamen Möglichkeiten, gegen offensichtlich unbegründete Klagen vorzugehen. Das soll sich jetzt ändern. Mit 444 Ja-Stimmen zu 48 Nein-Stimmen hat das EU-Parlament vor kurzem parteiübergreifend die EU-Kommission aufgefordert, verbindliche Rechtsvorschriften vorzulegen, um SLAPP-Opfer besser zu schützen.

Zwischen SLAPP und freiem Zugang zur Justiz

Der Südtiroler Landesrat Arnold Schuler, ursprünglich auch einer der Kläger, sieht das anders: Es gehe nicht darum, Kritik zu unterbinden, sondern um das "Recht eines jeden Bürgers oder einer jeden Bürgerin in einem Rechtsstaat, sich [...] zur Wehr setzen zu können“.

Tatsächlich sei es nicht einfach, SLAPP-Klagen eindeutig zu erkennen, so der Münchner Medienanwalt Martin Schippan. Er weist gleichzeitig auf das legitime Recht auf freien Zugang zur Justiz hin, das ebenfalls geschützt werden müsse. Vor diesem Hintergrund müsse man nach Wegen suchen, missbräuchliche Klagen, die dazu dienten, den Gegner mundtot zu machen, zu verhindern.

"Es werden andere Ansprüche - Unterlassungsansprüche, Geldentschädigungsansprüche, Schadensersatzansprüche - geltend gemacht und diesen Missbrauchskern ausfindig zu machen, ist sehr schwierig." Martin Schippan, Medienanwalt

Auch Journalistinnen und Journalisten betroffen

Medienanwalt Martin Schippan verteidigt derzeit die Süddeutsche Zeitung in einem großen SLAPP-Prozess. Zwei Journalisten hatten im Juni 2013 über den Verdacht von Insider-Geschäften des Mitbegründers einer Firma berichtet. Der Unternehmer machte in der Folge einen Schaden von 78,5 Millionen Euro gegenüber den Beschuldigten geltend. Inzwischen haben Gerichte allerdings entschieden, dass die beiden Journalisten persönlich nicht haftbar gemacht werden können.

EU-Maßnahmen gegen SLAPP-Klagen

Das EU-Parlament hat nun die Kommission aufgefordert, verbindliche Rechtsvorschriften vorzulegen, um SLAPP-Opfer besser zu schützen. Tiemo Woelken von der SPD, ist Berichterstatter im EU-Parlament zum Thema Einschüchterungsklagen. Er fordert: "Wir brauchen eine einheitliche Regelung in ganz Europa. Dafür brauchen wir eine Richtlinie mit Mindeststandards, die klar definiert: wann liegt eine SLAPP-Klage vor“.

SLAPP-Richtlinie in Aussicht gestellt

Die EU-Kommission teilt auf Anfrage des BR mit, ein Gesetzesentwurf sei in Planung. Er solle nächstes Jahr kommen. Derzeit laufe ein Konsultationsverfahren zu dem Thema, an dem sich Organisationen und Verbände europaweit beteiligen können. Dabei ist auch das Münchner Umweltinstitut. Allerdings muss die EU-Richtlinie, wenn sie irgendwann tatsächlich in Kraft tritt, dann erst noch in nationales Recht umgesetzt werden, bevor sie in Deutschland wirksam werden kann.

Kaum Schutz für SLAPP-Opfer

Bis dahin sind SLAPP-Opfer wie der Umweltaktivist Karl Bär weitgehend ungeschützt. Bär verweist darauf, dass ihm nach italienischem Recht ursprünglich sogar Gefängnisstrafe gedroht habe. Seine Verteidigungsstrategie ist darum, an die Öffentlichkeit zu gehen.