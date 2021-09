Was die Impf-Aktionswoche in Bayern gebracht hat

Während der siebentägigen Aktion "HierWirdGeimpft" ist die Zahl der Erstimpfungen gegen das Coronavirus in Bayern im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen. Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche sollten von vergangenem Montag an Ungeimpfte von unkomplizierten und niedrigschwelligen Angeboten überzeugt werden.

Impfung im Auto

Unkompliziert, schnell und ohne Termin - da gibt es etwa Drive-In Impfen im Landkreis München. Bei der Sonderimpfaktion der Johanniter Unfallhilfe des Oberhachinger Impfzentrums muss man für die Spritze nicht einmal aus dem Auto aussteigen. Zwischen 80 und 100 Bürgerinnen und Bürger lassen sich hier am Tag gegen Corona schützen. Während der bundesweiten Impf-Aktionswoche waren es sogar noch etwas mehr. Bei steigender Impfmüdigkeit sei das ein Erfolg, sagt Marc Stog von der Johanniter Unfallhilfe.

"Wir haben eigentlich von jeder Altersgruppe, von jeder Personengruppe Impfwillige hier, es sind Schüler, die jetzt wieder mit der Schule anfangen, aber auch tatsächlich Ältere aus höheren Priorisierungsgruppen, die sich erst jetzt entschließen, sich impfen zu lassen." Marc Stog, Johanniter Unfallhilfe München

Gesundheitsministerium zieht positive Bilanz

Mehr als 400 der 1.400 Aktionen fanden laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium im Freistaat statt. Neben Drive-In Impfungen gab es Angebote auf bayerischen Marktplätzen, in Einkaufszentren oder am Fußballplatz.

78.065 Menschen hätten demnach während der Aktionswoche die erste Dosis erhalten. Das waren etwas mehr als in den sieben Tagen vorher (77.261), aber weniger als in den beiden Wochen zuvor (88.503 und 81.478).

Die Impf-Aktionswoche habe in Bayern den Trend nach unten etwas stoppen können, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Allerdings reiche die Impfquote für einen unbeschwerten Herbst noch nicht aus. Im Freistaat sind Stand 20.09.21 erst 63,9 Prozent mindestens einmal und 60,9 Prozent vollständig geimpft.

Holetschek gegen "Freedom Day"

Von einem "Freedom Day", wie ihn der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen am Wochenende gefordert hatte, hält der bayerische Gesundheitsminister angesichts solcher Zahlen nichts. Alle Schutzmaßnahmen aufzuheben wäre der völlig falsche Weg, findet Holetschek. Er möchte, dass die Sonderimpfaktionen wie das Drive-In-Impfen der Johanniter auch in den nächsten Wochen noch einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Impfquote leisten.

Stiko-Mitglied: Impfpflicht wäre ineffektiv

Der Kinderarzt und Epidemiologe Rüdiger von Kries sprach sich derweil im BR Fernsehen gegen die Einführung einer Corona-Impfpflicht aus. Unter den Menschen, die sich derzeit nicht impfen ließen, gebe es sowohl Zweifler als auch Hardliner. Die Hardliner werde man nie überzeugen. Aber diejenigen, die am Zweifeln sind, würde man mit einer Impfpflicht vor den Kopf stoßen, sagte von Kries am Abend in der BR24 Rundschau. "Überzeugen ist das Entscheidende. Eine Impfpflicht ist etwas, das, ehrlich gesagt, nie gerechtfertigt ist. Nicht weil es unethisch wäre, sondern, weil es ineffektiv ist in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der wir erfreulicherweise leben."

Von Kries, der selbst Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist, empfiehlt Jugendlichen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Allerdings betont er zugleich, dass die Impfung für Erwachsene noch wichtiger sei. Von Impfkampagnen speziell für Kinder halte er daher nichts. "Ehrlich gesagt, die Notwendigkeit, dass den Jugendlichen noch ein extra Impfangebot gemacht wird, das ist eher Politik und Wahlkampf als Rationale."