Was die Änderung des Weingesetzes für Franken bedeutet

Wenn der Bundesrat im Oktober zustimmt, könnte die Novellierung des Weingesetzes noch im Dezember in Kraft treten. Mit den Neuerungen können die Winzer in Franken im Großen und Ganzen gut leben. Der fränkische Weinbaupräsident Artur Steinmann hätte sich allerdings mehr Regionalität gewünscht. Jede Weinbauregion habe andere Strukturen und andere Produktionsvoraussetzungen. "Der Bund hat sich mit diesem 10. Gesetz zur Änderung des Weingesetzes zu sehr eingemischt", kritisiert Steinmann.

Vom germanischen zum romanischen Qualitätssystem

Der Weinbaupräsident vergleicht die nun aktuelle Weingesetzes-Reform mit der von 1971. Allerdings gehe man mit dem neuen Weingesetz jetzt vom germanischen zum romanischen Qualitätssystem über. Bislang gab es die Prädikatisierung der Weine. Man spricht von der Qualität im Glas, das heißt man unterscheidet vom Qualitätswein über Prädikat und Kabinett bis hin zur Spätlese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und dem Eiswein.

Qualität der Weine wird künftig nach der Herkunft eingeordnet

Mit dem neuen Weingesetz wird es für den Verbraucher einfacher, weil es nun nach dem Herkunftsprinzip geht, also wo der Wein herkommt. Die Qualitätspyramide beginnt mit dem Gutswein, dann kommen Ortsweine, Lagenweine und an der Spitze stehen die sogenannten Großen Gewächse. Das sei für den Verbraucher wesentlich einfacher zu verstehen, betont Artur Steinmann. Diesen Weg gehe man in Franken bereits seit gut fünf Jahren. Vorreiter hierfür war der Verband der Prädikatsweingüter.

Franken wird als Herkunftsregion rechtlich geschützt

Zustimmung gibt es in Franken auch für die geschützte Ursprungsbezeichnung. In allen Handelsabkommen mit den USA, Kanada oder China werde Franken künftig als Herkunftsbezeichnung weltweit geschützt. "Das begrüßen wir sehr – das ist im neuen Weingesetz eine sehr positive Sache", sagt sich Artur Steinmann.

Weinbaupräsident ärgert sich über Umverteilung von Geldern

Über eine Änderung in der Gesetzesnovelle ärgert sich der fränkische Weinbaupräsident allerdings: Der Bund stockt zwar seine Mittel für die Werbung um 500.000 Euro auf zwei Millionen Euro auf. Allerdings werden die Gelder über den sogenannten Weinfonds nun anders verteilt. Die Fränkischen Winzer zahlen in diesen Weinfonds schon heute 600.000 Euro jährlich ein. Weitere 60.000 Euro an EU-Fördergeldern fließen nun an Franken vorbei auch in diesen Topf, der vom Deutschen Wein Institut DWI verwaltet wird.

"Von der Werbung des DWI für deutschen Wein haben wir in Franken gar nichts – das geht voll an uns vorbei. Sowohl im Inland als auch im Weinexport ist der Absatz rückläufig. Das DWI muss sich neu aufstellen", so Steinmann. Franken und andere deutsche Weinbauregionen wollen gegen diesen Punkt in der Gesetzesnovelle notfalls sogar klagen.