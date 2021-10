Was der Würzburger Nick Martin über seine Weltreisen schreibt

"Die dunkle Seite: Was nicht so geil war in 10 Jahren Weltreisen" – so heißt das neue Buch von Nick Martin. Darin erzählt der Würzburger von seinen Reisen rund um den Globus und beschreibt auch teils gefährliche Geschichten. Im BR-Gespräch sagt Nick Martin, dass er auf seinen Reisen gleich mehrfach Opfer von Kriminellen geworden ist.

Vietnamesische Betrüger ergaunern 800 Euro

In Vietnam war er beim Kartenspiel Betrügern auf den Leim gegangen. Um 60.000 US-Dollar zu gewinnen sollten Martin und seine vietnamesischen Mitspieler 800 Euro einsetzen. Mit ihnen ging er zum Bankautomaten, hob das Geld ab und gab es seinen "Freunden" – die sich damit aus dem Staub machten. "Eine ziemlich doofe Aktion. Damals hatte ich noch keine Ahnung von dieser Betrugsmasche."

Ausgeraubt auf den Philippinen

Auf den Philippinen wurden der Würzburger und seine Freundin Opfer eines anderen Reisenden aus Europa, der im gleichen Hostel abgestiegen war. Als Martin und seine Partnerin auf einem Ausflug waren, hatte der Tscheche die Schließfächer im Hostel aufgebrochen und ausgeräumt. Neben zwei Kameras und einem Handy erbeutete der Dieb noch Kreditkarten, den Impfpass und den Reisepass der Freundin. Das Paar musste nach Manila – eine beschwerliche, zweitägige Reise. Im dortigen deutschen Konsulat erhielt Martins Freundin neue Dokumente.

"Mein Daumen war praktisch an meine Brust genagelt"

Auch schmerzhafte Erlebnisse hatte der Würzburger auf seinen Reisen zuhauf. So wurde Martin an einem Strand auf den Fidschi-Inseln im Südpazifik mit einer Harpune "erlegt": Ein befreundeter Taucher hatte mit seiner geladenen Waffe mit Martin herumalbern wollen. Plötzlich löste sich ein Schuss, erzählt Martin dem BR: "Ich hörte einen dumpfen Schlag, dann schaute ich nach unten: Und da sehe ich, wie der Harpunenspeer durch meinen Daumen schlägt – in meine Brust. Mein Daumen war praktisch an meine Brust genagelt."

Unter Schock stehend, zog Nick Martin den Speer aus Brust und Daumen – "was man nie machen sollte!". Es dauerte eine Dreiviertelstunde, bis ein Fischer kam, der den Würzburger auf die nächste Insel brachte. Dort wurde Martin in einer Bambushütte wieder zusammengenäht – "mit einer von einem Feuerzeug desinfizierten Nadel, mit sechs Stichen."

Würzburger gerät auf dem Pazifik in einen Hurrikan

Fidschi sei zwar "ein sehr schöner Ort zu sterben, aber ich bin sehr froh, dass ich noch lebe!", so der Weltreisende im BR-Gespräch. Mehrmals befand sich der Würzburger auf seinen Reisen in Lebensgefahr. Die größte Angst um sein Leben hatte Martin auf einem Segeltörn im Pazifik. Der Katamaran war in einen Hurrikan geraten: "Als ich die 12 Meter hohen Wellen sah, hatte ich das erste Mal in meinem Leben Todesangst."

Nick Martin zu Gast auf der Blauen Couch

Am 3. Oktober war Nick Martin zu Gast auf der Mainfranken-Messe in Würzburg. Auf der Blauen Couch von Bayern 1-Moderator Thorsten Otto berichtete er von seinen Reisen, zu hören am kommenden 13. Oktober um 19 Uhr.