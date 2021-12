Was der Verfall der türkischen Lira für Franken bedeutet

Beim Tanken oder im Supermarkt – viele Dinge werden gerade teurer. Die Inflation ist so hoch wie zuletzt vor 29 Jahren. Die Teuerungsrate lag im November bei 5,2 Prozent. Ein Wert, von dem die Menschen in der Türkei gerade nur träumen können. Am Bosporus hat sich der seit Jahren andauernde Verfall der türkischen Lira zuletzt noch einmal dramatisch beschleunigt. Die Inflationsrate liegt bei über 20 Prozent. Die Folgen sind auch in der Metropolregion Nürnberg auf verschiedenste Arten spürbar.

Türkische Lira verliert massiv an Wert

Vor einem Jahr (Dezember 2020) lag der Wechselkurs für eine türkische Lira noch bei elf Cent. Zuletzt waren es nur noch sieben Cent. Das entspricht einem Wertverlust von gut einem Drittel. Ändert man den Betrachtungszeitraum, hat sich der Wert der Lira innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums sogar halbiert. In der Folge steigen die Lebenshaltungskosten in der Türkei massiv an, etwa für Lebensmittel, Energie und Miete. Um die Folgen für die Bevölkerung abzumildern, wird Brot staatlich subventioniert. In Istanbul stehen die Menschen dafür Schlange, berichtet beispielsweise das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Sorge um Angehörige in der Türkei

Angesichts dessen sorgen sich viele Menschen mit türkischem Migrationshintergrund hierzulande um ihre Angehörigen und Freunde in der Türkei. Besonders in und um Nürnberg, wo es eine große türkische Gemeinde gibt. Laut der "Türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg e.V." (tgmn) haben hier rund 140.000 Menschen einen türkischen Migrationshintergrund. Etwa 70 Prozent davon sind von dem Währungsverfall betroffen, schätzt der tgmn-Vorsitzende Bülent Bayraktar. Um Familienmitglieder wie Eltern finanziell zu unterstützen, würden die Leute gerade mehr Geld in Euro in die Türkei überweisen als ohnehin schon. Auf der anderen Seite sind die Menschen hier auch oft unmittelbar vom Verfall der türkischen Lira betroffen. Etwa wenn sie Geldanlagen am Bosporus haben oder wenn ältere Menschen eine Rente aus der Türkei beziehen. Durch den Währungsverfall habe sich ihr Vermögen auf dem Konto zuletzt "innerhalb eines Monats halbiert", so Bayraktar. Auch Mieteinnahmen aus türkischen Immobilien zur Aufbesserung der Rente fielen beispielsweise geringer aus.

Auswirkungen auch für fränkische Unternehmen

Der Verfall der türkischen Währung trifft auch die Handelsbeziehungen mit Deutschland. Das bilaterale Handelsvolumen lag im vergangenen Jahr bei über 36 Milliarden Euro. Vor allem deutsche Unternehmen, die in die Türkei exportieren, trifft die anhaltend hohe Inflation in dem Land. Bereits im August seien die Ausfuhren in die Türkei um 30 Prozent zurückgegangen, hieß es vom Bundesverband des Deutschen Exporthandels. In Mittelfranken pflegen über 500 Unternehmen wirtschaftliche Kontakte in die Türkei. Laut der Industrie und Handelskammer (IHK) für Nürnberg und Mittelfranken ist vor allem die Maschinenbaubranche vom aktuellen Verfall der Lira betroffen. Ihre Produkte haben sich aus Sicht der türkischen Kunden währungsbedingt zuletzt massiv verteuert. Wie stark der Exportrückgang für die mittelfränkischen Unternehmen genau ausfällt, konnte die IHK nicht sagen. Für Probleme sorgt außerdem, dass türkische Zulieferer und Exporteure teils mehrfach täglich ihre Preise an den aktuellen Wechselkurs anpassen müssen. Laut der IHK in Nürnberg bietet der Währungsverfall aber auch "die Chance, zu investieren". Außerdem werden Importe aus der Türkei teils billiger.

Währungsverfall spaltet die türkische Gemeinde

Neben den wirtschaftlichen Folgen hat der Verfall der türkischen Lira auch soziale Auswirkungen. So sorgt der dramatische Währungsverfall laut dem tgmn-Vorsitzenden Bülent Bayraktar auch zu massiven Spannungen innerhalb der türkischen Gemeinde in der Metropolregion. Das sei vor allem in den sozialen Netzwerken spürbar. Die eine Hälfte der Menschen stehe auf der Seite des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der dem Westen zumindest mitverantwortlich macht für den Verfall der türkischen Lira. Die andere Hälfte sehe die Schuld bei Erdogan, weil der weiterhin versucht die niedrige Inflation entgegen aller vorherrschenden geldpolitischen Lehren mit niedrigen Zinsen zu bekämpfen versucht.