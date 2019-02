Was der Digitalpakt für Bayerns Schulen bringt

Wie profitiert Bayern vom Digitalpakt?

Der Freistaat kann sich auf rund 770 Millionen Euro des insgesamt fünf Milliarden Euro schweren Digitalpakts freuen. Rechnet man den zehnprozentigen Eigenanteil dazu, den jedes Bundesland zuschießen muss, hat Bayern insgesamt etwa 850 Millionen Euro zur Verfügung. Das macht für jede Schule ungefähr 140.000 Euro. Das Geld muss der Freistaat komplett in die technische Ausstattung stecken, also etwa schnelles Internet, interaktive Tafeln oder Tablets. Aber auch die Qualifizierung von Lehrern soll gefördert werden, damit sie den Schülern digitale Kompetenz vermitteln können.

Wie steht Bayern aktuell bei der Digitalisierung der Schulen da?

Es gibt einiges nachzuholen. Nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums gibt es zum Beispiel nur in jeder zweiten Schule WLAN, nur jedes dritte Klassenzimmer hat eine drahtlose Internetverbindung. Sie ist aber Voraussetzung für viele moderne Unterrichtsinhalte. Bayernweit gibt es insgesamt etwa 11.000 digitale Klassenzimmer – das entspricht einem Anteil von etwa zehn Prozent. Ein direkter Vergleich mit anderen Bundesländern ist nur bedingt möglich, weil es dazu keine genaue Forschung gibt. Eine Studie der Telekom-Stiftung legt aber nahe, dass die digitale Ausstattung der bayerischen Schulen nach Einschätzung der Lehrer besser ist als im bundesweiten Durchschnitt. Fast 66 Prozent halten die IT-Ausstattung ihrer Schule für ausreichend. Deutschlandweit sagen das nur rund 55 Prozent der Lehrer.

Wird der Unterricht durch den Digitalpakt automatisch besser?

Nein. Die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, Simone Fleischmann, sagt: Die Anschaffung von Technik sei das eine. Nötig ist aber auch "eine profunde Fortbildung und eine gute Ausbildung" der Lehrer. Und: Interaktive Tafeln oder Tablets allein sorgen noch nicht für Lernerfolg. Pädagogen finden, dass auch das gedruckte Buch und die Kreidetafel weiterhin ihren Platz im Unterricht haben müssen. Digitale Möglichkeiten seien eine wichtige Ergänzung, aber kein Allheilmittel.

Wann fließt das Geld nach Bayern?

Das lässt sich nicht genau sagen. Zunächst muss Bayern eine so genannte Förderrichtline herausgeben. Sie regelt die Einzelheiten, wofür die Schulen Geld bekommen können. Das Kultusministerium will die Richtlinie schnell fertig stellen. Danach liegt der Ball bei den Schulträgern, die den Antrag auf Förderung stellen müssen. Bei öffentlichen Schulen sind das in der Regel die Städte oder Landkreise. Privatschulen werden meist von Vereinen oder Kirchen getragen. Wenn alles glatt läuft, könnten erste Mittel aus dem Digitalpakt noch in diesem Schuljahr bei den Schulen ankommen.