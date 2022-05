Was dem öffentlichen Nahverkehr in Bayern fehlt

Den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu organisieren, das ist in Bayern – mit Ausnahme der Eisenbahn – die Aufgabe der Kommunen. Und zwar eine freiwillige Aufgabe. Verpflichtend ist nur die Organisation der Schülerbeförderung.

Das hat Folgen, konstatiert unter anderem der Oberste Bayerische Rechnungshof (ORH). "Die Tatsache, dass der ÖPNV eine rein freiwillige Leistung ist, motiviert die Kommunalpolitiker nicht unbedingt, mehr Mittel auszuweisen", konstatierte ORH-Vertreter Thomas Braun bereits in einer Anhörung des Landtags im Jahr 2019. Und er regte an, den Öffentlichen Nahverkehr zu einer Pflichtaufgabe für die Landkreise und kreisfreien Städte zu machen. In anderen Bundesländern ist das bereits der Fall. Die CSU-geführte Staatsregierung hat eine solche Reform jedoch stets abgelehnt.

Staatsregierung will verpflichtenden ÖPNV nicht bezahlen

Der Hintergrund ist das so genannte "Konnexitätsprinzip". Dieser juristische Grundsatz bedeutet: Wenn die Staatsregierung den Kommunen neue Pflichtaufgaben überträgt, dann muss sie ihnen auch das nötige Geld dafür zur Verfügung stellen. Wenn also der Freistaat zum Beispiel als Grundversorgung definieren würde, dass jeder Ort in Bayern mit dem Nahverkehr stündlich erreichbar sein soll (die Grünen fordern das so seit Jahren), dann müsste das aus dem Staatshaushalt bezahlt werden. Diese Verpflichtung wollte die Staatsregierung bisher nicht eingehen.

Verwirrend viele Förderprogramme

Dabei lässt sich Bayern den öffentlichen Nahverkehr durchaus einiges kosten. Das Verkehrsministerium zählt auf BR-Nachfrage auf: 103 Millionen Euro für rabattierte Schülertickets, 95 Millionen Euro jährliche ÖPNV-Zuweisungen an Kommunen, 65 Millionen Euro für "innovative ÖPNV-Projekte", 51 Millionen Euro für die Anschaffung von Bussen, 46 Millionen Euro für Infrastrukturförderung, 14 Millionen Euro für Digitalisierung und Vernetzung, elf Millionen Euro für "bedarfsorientierte Bedienformen" und landkreisübergreifende Expressbusverbindungen, sieben Millionen Euro für "landesbedeutsame Buslinien", 500.000 Euro für ehrenamtliche Bürgerbusprojekte. Das ist einerseits viel Geld, knapp 400 Millionen Euro für den ÖPNV in Bayern. Andererseits aber auch eine recht verwirrende Vielfalt an Förderprogrammen.

Deutliche Kritik des Rechnungshofs schon 2017

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hatte das bereits vor fünf Jahren in einem eigens erstellten Bericht kritisiert. Nach Ansicht der Rechnungsprüfer ist die ÖPNV-Förderung des Freistaats zu zersplittert und zu wenig zielorientiert.

Der Freistaat gebe jährlich hunderte Millionen Euro für Busse, U-Bahnen und Trams aus, kümmere sich aber zu wenig darum, dass das Geld auch zielgerichtet verwendet wird, so die Rechnungsprüfer bereits damals. Keine Vernetzung, keine Koordination, und keine Erkenntnisse in den Ministerien, ob mit dem Geld überhaupt die Ziele erreicht werden – so beurteilten die Rechnungsprüfer die ÖPNV-Förderung der Staatsregierung in ihrer "beratenden Äußerung" aus dem Jahr 2017. Sie empfahlen damals, die Zahl der Förderprogramme verschiedener Ministerien radikal von einem knappen Dutzend auf nur noch zwei zu reduzieren.

Jetzt soll eine neue ÖPNV-Strategie kommen

Was ist seither geschehen? Welche Konsequenzen hat die Staatsregierung aus der Rechnungshof-Kritik in den vergangenen Jahren gezogen? Man arbeite an einer neuen „ÖPNV-Strategie 2030“ heißt es aus dem bayerischen Verkehrsministerium auf BR-Anfrage, daran seien auch Vertreter von Verbänden, Kommunen und der Verkehrsbranche beteiligt. Auch die Finanzierungsstruktur des bayerischen ÖPNV solle sich ändern. Das neue Konzept für den Nahverkehr „soll noch 2022 vorgestellt werden“, so ein Sprecher des Verkehrsministeriums.

Viele Kommunen machen es allein

Ein weiteres Defizit des Nahverkehrs in Bayern, das nicht nur der ORH seit vielen Jahren kritisiert: Anders als fast alle anderen Bundesländer verfügt der Freistaat noch nicht flächendeckend über Verkehrsverbünde.

Das heißt: Abseits der Großstädte organisieren noch immer 47 Landkreise und kreisfreie Städte ihren Nahverkehr in Eigenregie – bisher oft ohne professionelle Hilfe von außen und ohne Einbindung des Schienenverkehrs. Auch hier war der Grund meist, dass die Kommunen die Kosten scheuten, die mit dem Beitritt zu einem Verkehrsverbund verbunden sind.

Es könnte bald neue Verkehrsverbünde geben

Das allerdings soll sich jetzt ändern: Die Staatsregierung bietet Zuschüsse an, die den Beitritt zu Verkehrsverbünden fördern. Das hat gewirkt: Derzeit laufen für alle bayerischen Kommunen Studien, wie die Integration in einen Verkehrsverbund jeweils ausgestaltet werden könnte. Zum einen geht es dabei um die Erweiterung der großen Verkehrsverbünde rund Nürnberg (VGN), München (MVV), Augsburg (AVV) und Regensburg (RVV). Untersucht wird aber auch die Gründung von neuen Verkehrsverbünden in den Bereichen Donau-Wald, Allgäu, Mainfranken, Mittelschwaben und Südostoberbayern. Bis es tatsächlich soweit bist, wird es aber noch einige Zeit dauern.

Söders 365-Euro-Ticket kommt vorerst nicht für alle

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte vor der Landtagswahl ein so genanntes 365-Euro-Ticket für alle bayerischen Verkehrsverbünde angekündigt – allerdings nur als Fernziel. Die Stadt Nürnberg wollte es eigentlich tatsächlich einführen. Sie sagte das Projekt dann aber aus Geldmangel wieder ab – zumal der Freistaat nur ein 365-Euro-Ticket für Schüler bezuschusst. Jetzt toppt die Ampelkoalition im Bund die einstige Ankündigung Söders mit ihrem 9-Euro-Ticket – das auch für Erwachsene gilt, und sogar deutschlandweit.

Besseres oder billigeres Angebot im ÖPNV?

Viele Träger des ÖPNV hatten eigentlich andere Vorstellungen. Bei der Landtags-Anhörung zum "besseren ÖPNV für Bayern" 2019 hatten alle Sachverständigen dafür plädiert, mit zusätzlichem Geld nicht die Ticketpreise für Bus und Bahn zu subventionieren, sondern das Angebot zu verbessern. Jetzt kommt es vorerst anders.