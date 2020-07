Was das Airbus-Flugtaxi kann - und was es mal können soll

Mit einem lauten Piepen öffnet sich das Tor des Hangars. Der Blick wird frei auf das weiße Flugtaxi von Airbus, das heute zum ersten Mal öffentlich abheben soll. Um es vorwegzunehmen: Ja, es ist geflogen. Mehrere Meter wurde das Objekt, das etwa die Maße eines Sprinters hat, von den acht Rotoren in die Höhe gehoben. Doch mehr passierte nicht. Das Flugtaxi stand in der Luft, wackelte leicht hin und her, um dann wieder zu landen.

Das Flugtaxi soll autonom fliegen

Dies sei der Stand der Erprobung, sagte ein Konzernsprecher. Noch steuert und erprobt ein 30-köpfiges Ingenieurs-Team das Flugtaxi. Sollte es in ein paar Jahren auf den Markt kommen, soll es jedoch autonom unterwegs sein und zwischen festgelegten Orten pendeln.

Ein typisches Szenario: Mit maximal 120 km/h bringt das Flugtaxi Geschäftsleute vom Münchner Flughafen in die Innenstadt. Idealerweise voll besetzt mit vier Personen. Dann könnte der Preis pro Person nahe am Taxi-Preis für die gleiche Strecke liegen.

Antrieb: Statt Batterie auch Wasserstoff denkbar

Noch gibt es jedoch mehrere Hürden, die der Konzern meistern muss. Zunächst der Antrieb. Der Prototyp wird von Batterien betrieben, die für eine Flugzeit von maximal 15 Minuten reichen. Denkbar sei aber auch ein Wasserstoff-Antrieb, da tue sich gerade viel, so der Konzernsprecher. Bleibt es bei der Batterie, könnten die entweder nach dem Flug geladen werden. Oder aber man tausche die Batterien nach jedem Flug aus, wie bei einer Schublade: benutzte Batterie raus, geladene Batterie rein.

"Lex Flugtaxi"

Genauso heikel wie die Batterie-Frage ist die der rechtlichen Rahmenbedingungen. In Deutschland dürfen derzeit prinzipiell nur Polizei oder Rettungsdienst mit dem Hubschrauber in Innenstädte fliegen. Es braucht also eine Art "Lex Flugtaxi“, um den Betrieb hier zu ermöglichen. Und das könne Jahre dauern. Zumal auch Bewohner der Innenstädte der Technik kritisch gegenüberstehen könnten. Denn noch ist das Flugtaxi sehr laut.

Bei Airbus geht man davon aus, dass die Flugtaxis zuerst in amerikanischen oder asiatischen Metropolen wie Rio, New York oder Hongkong zum Einsatz kommen. Dort gebe es schon heute ähnliche Angebote mit herkömmlichen Hubschraubern.

Airbus testet Flugtaxi ab August in Manching

Airbus will in Kürze mit der Erprobung seines Lufttaxi-Modells auf dem Testflughafen im bayerischen Manching beginnen. Der CityAirbus werde Ende August von dem Hubschrauberwerk im schwäbischen Donauwörth auf den Flugplatz vor den Toren Ingolstadts verlegt, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag.