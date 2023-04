Was Bayerns Grünen-Chefin an Söders Klimapolitik erschreckt

An der Diskussion nahm auch der frühere Skirennläufer Christian Neureuther teil, der den bürokratischen Aufwand beim Heizungsumbau kritisierte. Das wies Lettenbauer von sich: "Es sind beim Gebäude-Energiegesetz ganz klar Übergangsfristen geschaffen worden, es gibt Härtefallregelungen." Das Gesetz sei "sehr gut sozial austariert worden". Außerdem würden Hausbesitzer beim freiwilligen Umbau 30 bis teilweise 50 Prozent staatliche Förderung erhalten, erklärte Lettenbauer.

Lauterbach will beim Heizungsumbau Ausnahmen für Kliniken

Die Präsidentin der Hochschule der bayerischen Wirtschaft, Evelyn Ehrenberger, gab jedoch zu bedenken, dass die Finanzierung des Heizungsumbaus ungeklärt sei. Sie verwies auch auf die aktuelle Forderung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Kliniken vom Verbot neuer Öl- und Gasheizungen auszunehmen. Durch immer neue Ausnahmeregelungen wie diese könne die Wirkung des Gesetzes für den Klimaschutz verringert werden, so Ehrenberger.

Lettenbauer zum AKW-Vorschlag Söders: "Absurde Idee"

Bayerns Grünen-Vorsitzende Lettenbauer kritisierte Ministerpräsident Söder auch mit seinem Vorschlag, die bayerischen Atomkraftwerke in Eigenregie weiter zu betreiben. Dies ist nach dem Atomgesetz rechtlich nicht möglich. Lettenbauer sprach daher von einer "absurden Idee" des Ministerpräsidenten.

Rodel-Legende Georg Hackl wirbt für regenerative Energien

Ein weiterer Gast am Sonntags-Stammtisch war Georg Hackl, früherer Olympiasieger im Rennrodeln und aktueller Trainer des Österreichischen Rodelverbands. Seit 2015 engagiert sich Hackl als "Botschafter für Biogas." In der Klimadebatte betonte Hackl, der Mitglied der CSU ist: "Es müsste der Letzte mittlerweile gemerkt haben, was es geschlagen hat mit unserem Klima." Daher kritisierte Hackl den unzureichenden Ausbau der regenerativen Energien in den letzten Jahren und Jahrzehnten. "Hätten wir in den letzten Jahren mehr Windräder, PV-Anlagen, mehr Wasserkraftwerke, Biogasanlagen oder Geothermie-Kraftwerke gebaut, dann müssten wir jetzt nicht drüber diskutieren."