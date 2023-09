Warum zurzeit so viele Stechmücken in Bayern unterwegs sind

In Bayern sind momentan ungewöhnlich viele Stechmücken unterwegs. Warum das so ist, das erklärt die Biologin Doreen Werner im BR-Interview.

Normalerweise sei es so, dass im Spätsommer die sogenannten Hausmücken sehr aktiv seien, erklärt die Biologin vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg​. Im Frühjahr starte ihre Population, die sich im Laufe des Jahres aufbaue. "Das heißt, sie erreichen ihr Entwicklungsmaximum Ende August, Anfang September, also genau jetzt zu dieser Zeit."

Heuer zusätzlich "Überflutungsmücken"

In diesem Jahr kommen Werner zufolge die sogenannten Überflutungsmücken erschwerend hinzu. Sie legen ihre Eier in ganz bestimmte, trockene Bereiche, in denen zwar keine Wasserpfützen stehen, wo aber bei starken Regengüssen Wasserstände hoch und runter schwanken, erklärt die Biologin. Die sogenannten Überflutungsmücken entwickelten sich dann. "Und diese Überflutungsmücken kommen jetzt sozusagen als Bonbon noch auf die Hausmücken obendrauf."