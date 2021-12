Warum wurde die Fliegerbombe in München vorab nicht entdeckt?

Wie tief steckte die Fliegerbombe im Erdreich, die gestern an der Donnersberger Brücke in München explodierte? Warum war sie bei einer der üblichen Bodenuntersuchungen vor Baubeginn nicht entdeckt worden? Bis es Antworten auf diese Fragen gibt, könnten mehrere Wochen vergehen.

Schwerverletzter: Bein beinahe abgerissen

Bei dem Unglück sind vier Bauarbeiter verletzt worden, einer von ihnen sogar lebensgefährlich. Sein Zustand sei nach einer vierstündigen Operation nun stabil, teilte das Krankenhaus am Abend mit. Durch die Detonation sei dem Mann fast ein Bein abgerissen worden. Ein interdisziplinäres Team habe das Bein rekonstruieren können, inzwischen sei es auch wieder durchblutet. "Wir bedauern zutiefst, dass es zu diesem Unfall gekommen ist. Wir wünschen den Verletzten baldige Genesung", sagte eine Sprecherin der Bahn.

Experten stellten gestern fest, dass es sich bei der detonierten Bombe um eine rund 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe amerikanischer Bauart handelte. Blindgänger dieses Typs werden häufig gefunden. Bei einer Bohrung wurde die Bombe gestern offenbar so unglücklich getroffen, dass sie explodierte. Nun rückt die Suche nach den Ursachen des Unglücks in den Mittelpunkt.

Ursachenforschung wird heute fortgesetzt

"Selbstverständlich unterstützen wir die laufenden Ermittlungen und arbeiten eng mit den Behörden zusammen", sagte die Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in München. Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen könne man keine weiteren Angaben machen. Grundsätzlich lege die Bahn bei Bauarbeiten aber höchste Sicherheitsstandards an. Am Ort der Explosion werden die Untersuchungen heute fortgesetzt.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der schon gestern Mittag zum Unglücksort eilte, verlangt Aufklärung. Normalerweise werde auf solchen Baustellen vorab immer intensiv sondiert, wo noch Blindgänger versteckt liegen könnten, sagte er vor Ort. Er gehe davon aus, dass das auch auf dieser Baustelle geschehen sei. "Da muss jetzt ermittelt werden: Warum hat man diese Bombe vorher nicht erkannt?"

Kampfmittelexperte: Es hätte Tote geben können

Am Ort der Detonation war gestern auch Kampfmittelexperte Andreas Heil. Er sagte heute Morgen im Bayerischen Rundfunk, es hätte bei dem Unglück durchaus auch Tote geben können.

Warum die Bombe nicht erkannt wurde, könne verschiedene Gründe haben, da könne man nur spekulieren. Manchmal werde - unter anderem aus Kostengründen - nicht sondiert, manchmal werde sondiert und dann auf zwei bis drei Meter Bodentiefe freigegeben, aber dann doch tiefer gebohrt. In einigen Fällen werde bei einer Sondierung aus technischen Gründen der Blindgänger auch einfach nicht entdeckt, auch das komme vor.

"Natürlich muss geschaut werden, soll geschaut werden, allerdings ist nicht sicher, dass immer geschaut wird. Manchmal wird es, aus welchen Gründen auch immer - Kosten oder Fehler in der Weitergabe der Informationen - dann doch nicht getan." Andreas Heil, Kampfmittelexperte

Das sei die traurige Erfahrung, die die Kampfmittelräumer machten. "Ich bin mit Unterbrechungen seit 1993 dabei und ich hab auch schon von Bauunternehmern schon die schnoddrige Antwort bekommen – "wir machen da nix, unsere Baggerfahrer kennen sich da aus, die merken schon, wenn sie eine Bombe haben", so Heil.

Wohl fünfstellige Zahl an Fliegerbomben im bayerischen Boden

In Bayern gebe es noch "eine fünfstellige Zahl an Fliegerbomben, die im Boden liegen: "Es ist eine wahnsinnig hohe Zahl, es ist eine extrem hohe Gefahr", so das Fazit des Kampfmittelexperten. "Ein Blindgänger liegt selten allein, es gibt da wohl in der Gegend bestimmt noch mehrere."