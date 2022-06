Warum Würzburger Ärzte den Messerangreifer entlassen mussten

Seit dem Abend der Messerattacke vor knapp einem Jahr ist die Frage drängend: Hätte sich die Bluttat in der Würzburger Innenstadt verhindern lassen? Seit mittlerweile zehn Verhandlungstagen geht das Landgericht Würzburg der Sache nach. Nun haben Mitarbeiter der Klinik ausgesagt, in der sich der wohl 32-jährige Somalier bereits vor der Tat in Behandlung befand. Hinweise auf mögliche medizinische Versäumnisse ergaben sich nicht.

Ärzte: Keine akute Fremd- oder Eigengefährdung

Im Zeugenstand saßen Mitarbeiter des Würzburger "Zentrums für seelische Gesundheit" (ZsG). Dort war der spätere Angreifer vier Mal in Therapie. Vier Mal haben ihn die Mitarbeiter entlassen – weil keine akute Eigen- oder Fremdgefährdung bestand. "Bei der Entlassung waren sich die Mitarbeiter ganz sicher, dass es keine Anhaltspunkte mehr dafür gab", sagte Dominikus Bönsch, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses im Zeugenstand. Rechtlich gab es somit keine Möglichkeit, den Patienten gegen seinen Willen festzuhalten.

Zustand des Beschuldigten besserte sich in der Klinik

Der Zustand des Somaliers hatte sich während der Behandlungen schnell gebessert, so schilderten es alle Mitarbeiter des Krankenhauses, die an diesem Tag geladen sind. Aggressiv sei er nicht gewesen. Bei seinen letzten beiden Aufenthalten im Januar und Juni 2021 hätten die Ärzte dem Somalier dazu geraten, länger in der Klinik zu bleiben. Er selbst wollte allerdings gehen, so ist es in den Arztbriefen vermerkt.

Klinikchef: "Er ist in der Masse untergegangen"

"Es war an keiner Stelle zu erkennen, dass sich eine deutliche Gefährlichkeit hätte entwickeln können", sagt Klinikchef Bönsch. Einer der drei Berufsrichter entgegnet ihm: "Aus Sicht der Kammer wurde das gemacht, was im Rahmen des Möglichen hätte gemacht werden können." Der Patient sei nicht auffälliger als andere gewesen, sagt ein Mitarbeiter des ZsG: "Er ist in der Masse untergegangen."

Mehrfach hatte der Mann davon gesprochen, sich verfolgt zu fühlen. Hinweise für die spätere Tat habe es allerdings nicht gegeben. "Tötungsabsichten hat er während der Aufenthalte nicht geäußert", sagt Bönsch.

Dominikus Bönsch wird im Zeugenstand sogar noch deutlicher. Er spricht von etwa 100 Patienten, die jährlich mit ähnlichen Problemen wie einst der Somalier an die psychiatrischen Bezirkskliniken in Lohr und Würzburg kämen.

Angeklagter hätte weiterhin Hilfe benötigt

Doch auch für die Mitarbeiter an der Klinik war offensichtlich, dass der wohl 32-Jährige weiterhin Hilfe benötigt. Die Ärzte am "Zentrum für seelische Gesundheit" regten Betreuungsgutachten für den Somalier an. Erstmals passierte das während des Klinikaufenthaltes im Januar 2021. Damals kam der Somalier ins ZsG, weil er Mitarbeiter einer Würzburger Obdachlosenunterkunft mit einem Messer bedroht hatte. Dort lebte er zuletzt. Doch aus der amtlichen Betreuung wurde nichts – auch deshalb, weil der Beschuldigte an seinem Wohnsitz oft nicht anzutreffen gewesen sein soll.

Amoklauf kurz nach Entlassung aus der Klinik

Bei seiner Entlassung im Juni 2021, berichtet eine Ärztin, hätte sie dem späteren Angreifer Medikamente mitgegeben. Diese hatte er bereits während seiner Behandlung erhalten. Sein Gesundheitszustand hätte sich dadurch verbessert.

Zehn Tage nach der letzten Entlassung schnappte sich der Somalier in einem Kaufhaus am Würzburger Barbarossaplatz ein Küchenmesser. Er tötete drei Frauen und verletzte sechs Menschen schwer.

Klinikchef: "Albtraum eines jeden Psychiaters"

Es sei der "Albtraum eines jeden Psychiaters", sagt Dominikus Bönsch im Gespräch mit dem BR. Mehrfach hätten er und seine Kollegen sich im Nachgang die Eintragungen und Arztbriefe angeschaut. "Doch wir sind an keinem Punkt auf etwas gestoßen, wo man sagen könnte: Wenn wir das getan hätten, hätte das den Lauf der Dinge verändert", so Bönsch.

Am morgigen Samstag jährt sich die Messerattacke in Würzburg. Die Stadt Würzburg plant verschiedene Gedenkveranstaltungen, unter anderem eine Schweigeminute am Tatort. Außerdem ehrt Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) Passanten, die sich am Tatabend dem Angreifer in den Weg stellten.