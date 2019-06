Warum war der Wolfsmaskenmann auf freiem Fuß?

Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen am Dienstag in München sind Eltern und Kinder verunsichert. Das berichtet der Elternverband, auch in den sozialen Medien äußern sich viele Menschen bedenklich. "Mir ist nicht klar, wie das vor den Augen der Öffentlichkeit passieren kann", sagte Angela Wanke-Schopf, die stellvertretende Landesvorsitzende des bayerischen Elternverbands. Viele Eltern hätten wahnsinnige Angst, weil es am helllichten Tag passierte.

Wie konnte der Wolfsmaskenmann vier Ärzte täuschen?

Den Angaben zufolge ist der mutmaßliche Täter unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft und war für einige Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, bevor er zuletzt in eine therapeutische Wohngemeinschaft gezogen ist. Dieses Probewohnen war eine richterlich angeordnete Lockerung des Maßregelvollzugs, die von vier Ärzten unterschrieben werden musste. Wie sich vier Instanzen täuschen konnten, ist selbst dem Rechtsanwalt und Experten für Sexualstrafrecht Alexander Stevens ein Rätsel.

"Meiner Erfahrung nach - ich mach seit zehn Jahren ausschließlich Sexualstrafrecht - ist es extrem schwer geworden, vier Ärzte zu täuschen. Im Gegenteil: Man ist so vorsichtig geworden, dass selbst der kleinste, leiseste Zweifel dazu führt, dass jemand keine Vollzugslockerung bekommt. Das ist die Praxis. In diesem Fall hat das System auf schändlichste Art und Weise versagt. Es ist auch bei den Kollegen der Staatsanwaltschaft nicht nachvollziehbar, wie vier Ärzte sich dermaßen irren konnten. Den einzigen Trost, den man haben kann, ist: Die Chance, dass dieser Mann jemals wieder rauskommt, ist gleich null." Alexander Stevens

Fachaufsicht prüft den Fall

Derweil prüft die Fachaufsicht für Maßregelvollzug in Bayern den Fall. Sie schaltet sich ein, wenn es während einer solchen Lockerung zu einer Straftat kommt.

Passantinnen sahen Mann mit Wolfsmaske und Kind

Während des Vorfalls hatten zwei Passantinnen den Mann mit der Wolfsmaske und das Kind gesehen, sich aber erst später bei der Polizei gemeldet. Es verstärke sich der Eindruck, dass sich Menschen immer weniger trauten, selbst einzuschreiten oder die Polizei zu rufen, so der Elternverband. Hier sei mehr Sensibilität notwendig.

Gleichzeitig warnt der Verband vor Panik. "Kinder dürfen jetzt keine Angst bekommen", sagte Wanke-Schopf. Eltern könnten ihren Kindern sagen: "Schaut genau hin. Geht nicht in Parks, wenn dort niemand ist", rät sie. "Aber Kinder sollten nicht in Panik verfallen."

München gilt eigentlich als sicher

Mit Blick auf die Landeshauptstadt, wo Wanke-Schopf selbst wohnt, sagte sie: "München ist eigentlich eine sichere Stadt, wo man keine Angst haben muss." Deswegen warnten viele Eltern allerdings auch ihre Kinder nicht, zum Beispiel Parkanlagen zu meiden.

Forderung nach mehr Forschung im forensischen Bereich

Rechtsanwalt Alexander Stevens empfiehlt, im forensischen Bereich viel mehr zu dem Thema zu forschen. Dass allein Psychiater über solche Fälle entscheiden würden, reiche seiner Meinung nach nicht aus.

"Ich meine, da müsste viel mehr in Neurologie, Psychologie und Psychiatrie investiert werden. Da ist der Gesetzgeber gefragt." Alexander Stevens

Er vermutet als Konsequenz aus dem Vorfall, dass es für Menschen in Maßregelvollzug nun noch schwieriger wird, eine positive Begutachtung zu bekommen.