Warum viele Heimkinder für einen Euro pro Stunde arbeiten

"Was können wir dafür, dass wir im Heim groß werden", sagt der 17-jährige Justin Trost, wenn man ihn auf die 75-Prozent-Regel anspricht. Justin lebt in einem Kinderheim bei Augsburg und macht derzeit eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.

"Am Ende bleiben mir 80 Euro pro Monat übrig, für Freunde, Berufsschule, einfach alles", sagt Justin. Das meiste Geld behält der Staat ein, 100 Euro pro Monat muss er für den Führerschein beiseitelegen, den er braucht, um endlich pünktlich zu seinem Ausbildungsplatz zu kommen.

Arbeiten in der Werkstatt für 1,20 Euro pro Stunde

Dabei hat Justin noch Glück. Die Jugendämter können in begründeten Fällen von der 75-Prozent-Regel abweichen, so wie bei ihm. "Mir werden 65 Prozent abgezogen", sagt Justin. Das bedeutet: Justin arbeitet für rund 1,20 Euro pro Stunde. An den Ausnahmen wird kritisiert, dass sie willkürlich seien und so weitere Ungerechtigkeiten schaffen würden. Wer Glück hat oder einen engagierten Fürsprecher im Heim, dem wird weniger abgezogen. Wer dies nicht hat, schaue in die Röhre.

Kritik an 75-Prozent-Regel

Kritik am derzeitigen Gesetz kommt auch aus den Reihen der Regierungskoalition, die das Gesetz kippen könnte.

"Ich finde das unmöglich, das sind wirklich die Ärmsten der Armen." SPD-Bundestagsabgeordneter Matthias Bartke, Vorsitzender des Arbeits- und Sozialausschusses

Dem familienpolitischen Sprecher der Union im Bundestag, Marcus Weinberg, schwebt eine 50-prozentige Abgabe vor, bei der dann allerdings die Ausnahmen wegfallen würden, die die Jugendämter genehmigen können.

"75 Prozent sind wirklich sehr viel, das ist nicht gerade motivierend für die Kinder." Marcus Weinberg, CDU

Bernhard Kuhn, Geschäftsführer des Vereins Lebensarchitektur, der selber Unterkünfte für Jugendliche betreibt, sieht das kritisch. "Bei den Kostenbeiträgen werden Kinder Opfer. In der heutigen Kinder- und Jugendhilfe haften Kinder für ihre Eltern. Ist das mit dem Recht vereinbar?" Die derzeitige Regelung zwinge Heimkinder in "Unter-ein-Euro-Jobs", so Kuhn.

💡 Was ist die 75-Prozent-Regel?

Im Sozialgesetzbuch (§ 94 Abs.6 Satz 1 SGB VIII) ist geregelt, dass junge Menschen bei vollstationären Leistungen - also wenn sie in Pflegefamilien, Heimen oder ähnlichen Betreuungseinrichtungen leben - bis zu 75 Prozent ihres Einkommens als Kostenbeitrag einsetzen müssen. In Zukunft sollen es nur noch 50 Prozent sein - so steht es im "Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen" (KJSG), das der Bundestag am 29. Juni 2019 beschlossen hat. Die Zustimmung des Bundesrates steht derzeit noch aus. (Erklärt von Brigitta Drefers, BR24-Redaktion)

150.000 Kinder und Jugendliche betroffen

Die Regelung betrifft immer mehr: Die Zahl der jungen Menschen in Heimen oder betreuten Wohnformen hat sich zwischen 2008 und 2017 verdoppelt – auf nun rund 150.000.

Kuhn erwägt, einen konkreten Fall vor Gericht zu bringen und dort klären zu lassen. Bei seiner früheren Arbeitsstätte, einem bundesweiten Betreiber von Kinderheimen, sei ihm dies untersagt worden, und zwar "unter Androhung dienstlicher Konsequenzen".

Warum Heimträger nicht für das Recht der Kinder kämpfen

Träger würden den Konflikt scheuen, "weil viele glauben, dass die Spendenbereitschaft sinkt, wenn man kontroverse Themen in die Öffentlichkeit bringt", sagt Kuhn. Dabei sei doch genau das deren Rolle: Anwalt der Kinder zu sein.

Familienministerium verspricht Änderungen

In Berlin ist das Thema nun auf der Agenda. Im Rahmen einer Reform des Sozialgesetzbuches werde man auch die 75-Prozent-Regel angehen, heißt es aus dem Familienministerium. Dazu sei man derzeit in einem Austauschprozess mit allen Beteiligten.