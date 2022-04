Warum Studierende an der FH Schweinfurt Brettspiele spielen

Brettspiele wie "Siedler von Catan" oder "Risiko" sind sehr beliebt, verschlingen zum Teil mehrere Stunden Spielzeit und erfordern viel strategisches Denken. Mit diesen Spielen kann man aber nicht nur Spaß haben oder gesellig sein. Solche Brettspiele können durchaus auch einen didaktischen Wert haben. Das erforscht gerade ein Projekt der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Schweinfurt. Marcus Schulz, Professor für Marketing, hatte die Idee für diesen Brettspielabend.

Entwicklung von Persönlichkeit und Teamwork

Bei diesen Abenden in der Caféteria der Hochschule geht es nicht nur um das gesellige Hobby, sondern darum, die Persönlichkeit durch die Spiele zu fördern. "Game Based Learning" nennt sich dieses Konzept, das auch an der TU in Braunschweig angeboten wird. Das will der Dozent an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen auch in Schweinfurt nutzen.

"So kann man trainieren, wie man mit Emotionen in einem Team umgeht", beschreibt Schulz den weiterführenden Nutzen.

Da sitzen unterschiedliche Charaktere am Tisch, die man sich nicht aussuchen kann. Einer der Ansätze, die wir mit so einem Spiel verfolgen ist, dass man schaut, wie es sich anfühlt, wenn man eine Rolle einnimmt, die einem gar nicht liegt. Ich bin eher introvertiert und tue mir schwer, mich zu äußern. Im Brettspiel übernehme ich dann die Anführer-Rolle und muss die Entscheidungen treffen. So bin ich darauf gekommen das Ganze wieder in die Hochschule zu tragen. Marcus Schulz, Professor für Marketing FH Schweinfurt