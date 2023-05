Warum sich Schwimmer auch bei Nässe und Kälte ins Wasser wagen

Schwimmen im beheizten Wasserbecken

Ortswechsel: Im Familienbad am Plärrer in Augsburg duscht sich Oliver Kautz kurz ab. Der 57-Jährige versucht, täglich hier seine Bahnen zu schwimmen, sei es morgens, in der Mittagspause oder abends nach der Arbeit. "Auch wenn es regnet, komme ich. Es darf nicht zu stark regnen, sonst werden wir aus dem Becken geschickt, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber wenn es so ein bisschen vor sich hin tröpfelt, kein Gewitter im Anzug ist, dann bin ich also auch da. Mich kann nichts davon abhalten", sagt Kautz.

Das auf 24 Grad Celsius beheizte Schwimmbecken teilt sich Oliver Kautz mit nur einem anderen Schwimmer. Der Augsburger Karl Langhans schätzt es sehr, schon vor der Hauptsaison im Freibad zu sein. "Hier kann man schön schwimmen, ohne dass man mit anderen Schwimmern in Konflikt kommt. Ich genieße es einfach", sagt Langhans.

Kaum Besucher im Familienbad Augsburg

An guten und warmen Sonnentagen kommen bis zu 7.000 Badegäste ins Familienbad. Von diesen Besucherzahlen kann Betriebsleiter Alexander Tonch gerade nur träumen. "Auch wir sind natürlich betroffen von der schlechten Wetterlage. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir einen sehr guten Mai. Und da hatten wir auch natürlich erheblich mehr Besucherzahlen als jetzt in diesem Mai", sagt Tonch. Er hofft auf mehr Besucher durch besseres Wetter. Und die könnte es am Wochenende geben: Da soll es wärmer werden, bis zu 25 Grad Celsius. Vielleicht trauen sich dann schon mehr Menschen in die Freibäder.