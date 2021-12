Demo in Würzburg: Warum sich Corona-Leugner hier treffen konnten

Gegendemonstranten kritisieren Polizeieinsatz

Das Vorgehen der Polizei sorgte für Kritik in sozialen Netzwerken. Auch Kommunalpolitiker Sebastian Hansen (Bündnis 90/Die Grünen) ärgerte sich. Aus seiner Sicht gab es klare Verstöße gegen die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Im Gespräch mit BR24 sagt Hansen: "Ich gehe mal davon aus, dass die Querdenker alle nicht geimpft sind, so wie sie sich politisch verhalten. Das ist ein Verstoß, den man sehr klar hätte adressieren können." Hansen wundert sich außerdem: Warum wurde der Aufzug der Corona-Leugner als Spontanversammlung eingestuft, wenn es zuvor bereits öffentliche Aufrufe gab? Der Kommunalpolitiker sieht darin einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.

Spontanversammlung muss ungeplant sein

Grundsätzlich ist im Bayerischen Versammlungsgesetz geregelt: Veranstalter müssen Kundgebungen oder Demonstrationen spätestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe anmelden. Ausgenommen davon sind lediglich die bereits angesprochene Spontanversammlungen. Diese liegen allerdings nur dann vor, wenn "sich die Versammlung aus einem unmittelbaren Anlass ungeplant und ohne Veranstalter entwickelt".

Mit Blick auf die Versammlung der Würzburger Corona-Leugner räumt Maximilian Basser, Sprecher der Polizei Unterfranken, ein: "In enger Auslegung kann hier nicht mehr von einer Spontanversammlung gesprochen werden." Eine Einschätzung, die das Bayerische Innenministerium auf Anfrage von BR24 grundlegend teilt: "Wird eine Versammlung vor Versammlungsbeginn geplant, liegt somit keine Spontanversammlung vor."

Polizei will Verantwortliche identifizieren

"Allerdings führt auch diese Auslegung nicht dazu, dass eine Versammlung verboten oder aufgelöst werden kann", sagt Polizeisprecher Basser zu der Kundgebung der Corona-Leugner weiter. In einer späteren Mitteilung verweist die Polizei Unterfranken auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, "als Stütze eines demokratischen Rechtsstaats". Bei Verstößen gegen die Anmeldepflicht will die unterfränkische Polizei jedoch ihre rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Verantwortlichen zu identifizieren.

Was jedoch schwierig werden könnte. Denn bei der Kundgebung am Mittwoch konnte nach Angaben der Stadt Würzburg zunächst kein Organisator ausfindig gemacht werden. Auch vor Ort sei kein Teilnehmer bereit gewesen, die Leitung der Versammlung zu übernehmen. Aufgrund des "planmäßigen Zusammenwirkens" der Teilnehmer und ihrer "Protesthaltung" musste von einer "Versammlung ohne Versammlungsleiter" ausgegangen werden, so die Stadt.

Keine Maskenpflicht in Infektionsschutzverordnung

Von einer "Fehleinschätzung, die gravierende Folgen hätte haben können", spricht auch die Grüne Jugend im Nachgang der Kundgebung in einer Mitteilung. Sie wundert sich, dass bei den Corona-Leugnern keine Personalien aufgenommen wurden. "Dazu kommt die klare Nicht-Einhaltung von Hygienemaßnahmen – die meisten trugen nicht einmal Masken."

Allerdings werden Masken bei Versammlungen derzeit meist freiwillig getragen. In der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzverordnung ist keine Maskenpflicht vorgeschrieben. Noch vor einem Jahr war das anders, obwohl die Inzidenzwerte damals in weiten Teilen Bayerns deutlich niedriger lagen – auch in Würzburg.

Auf Anfrage verweist das Bayerische Innenministerium darauf, dass Ordnungsämter und Polizei weiterhin die Möglichkeit hätten, eine Maskenpflicht anzuordnen. Ziel der aktuellen Regelung sei es "den Vollzug des Versammlungsrechts angesichts eines sich vor Ort teilweise stark unterscheidenden Infektionsgeschehens zu flexibilisieren". Im Klartext: Eine allgemeine Maskenpflicht bei Versammlungen hält das Innenministerium aktuell nicht für notwendig.

Auflösung friedlicher Versammlungen nicht beabsichtigt

"In ein laufendes Versammlungsgeschehen greift die Polizei dann ein, wenn es erforderlich ist, um unvertretbare Infektionsgefahren zu unterbinden", heißt es aus dem Polizeipräsidium Unterfranken mit Blick auf die wohl weiterhin anstehenden Proteste von Corona-Leugnern. Aber die Polizei verweist auch auf den besonderen rechtlichen Schutz der Versammlungsfreiheit: "Eine Auflösung einer Versammlung mit friedlichem Verlauf kommt aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht in Frage." Das gelte auch dann, wenn Teilnehmer Ordnungswidrigkeiten begehen.

In den kommenden Tagen ist in Unterfranken wieder mit Protesten von Corona-Leugnern zu rechnen. Am Mittwoch und Freitag hat die Grüne Jugend in Würzburg zu Gegenkundgebungen aufgerufen.