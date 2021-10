Warum schwarze Schafe unbeliebt sind

Möhhhhhhh – die Schafe blöken lautstark zur Begrüßung. Die siebte Klasse der Mittelschule Ichenhausen ist zu Gast in einer Schäferei in Ellzee. 60 Muttertiere leben auf dem Hof von Barbara Mettenleitner-Strobel im Landkreis Günzburg, die natürlich alle gestreichelt werden dürfen. "Voll flauschig" finden die Kinder vor allem die Lämmer, die sich in eine Ecke ins Stroh gekuschelt haben.

Tiere füttern und den Schäferwagen inspizieren

"Schwarze Schafe sind nicht besonders beliebt, weil man ihre Wolle nur schwer umfärben kann", sagt Mettenleitner-Strobel. So hat sich irgendwann die Redewendung entwickelt, mit der man eine Person bezeichnet, die unangenehm auffällt. Die Kinder können auf dem Hof vieles ausprobieren. Sie dürfen den grünen Schäferwagen inspizieren oder mit Schubkarren Futter für die Tiere holen.

89 Bauernhöfe in Schwaben machen mit

Seit mittlerweile neun Jahren gibt es das Projekt "Erlebnis Bauernhof", an dem schon fast 290.000 Kinder teilgenommen haben. Es soll den Kindern die Landwirtschaft, die sie oft nur aus Büchern oder Filmen kennen, wieder näherbringen. Gedacht ist das "Erlebnis Bauernhof" für die Jahrgangsstufen zwei bis zehn, die Finanzierung übernehmen das Landwirtschafts- und das Kultusministerium in Bayern. Allein in Schwaben machen 89 Bauernhöfe mit.

Praktisches Wissen bleibt besser im Gedächtnis

"Wisst ihr, was das für ein Getreide ist?", fragt Mettenleitner-Strobel. Die Schülerinnen und Schüler tippen auf Weizen und Hafer, doch es ist Futtergerste. Die Kinder dürfen jeweils eine Hand voll nehmen und die Schafe damit füttern. Sie erfahren auch, dass die Mutterschafe meist nur zwei Lämmer bekommen, denn sie haben pro Euter nur eine Zitze, bei Drillingen wird es schwierig. Der anschauliche Unterricht gefällt den Kindern: "In der Schule sehen wir nur Bilder und hier kann man es miterleben". Studien zeigen, dass Gelerntes so am besten im Gedächtnis bleibt.